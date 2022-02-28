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Россия, защити! 8-летний мальчик из Донбасса обратился к русским

28 февраля 2022, 10:15  •  235 • Политика
Серёжа - 8-летний мальчик из Донбасса - обратился к русским, призвав остановить украинские подразделения, которые превратили всю его жизнь в войну.
Серёже из Донецка восемь лет. Ровно столько же идёт война в Донбассе. Его не интересуют компьютерные игры и мультфильмы. Он хочет одного - чтобы его семью защитила Россия и был мир.
Мне 8 лет, и война у нас в Донецке тоже началась 8 лет тому назад, - говорит мальчик в своём обращении к России. - Я хочу, чтобы Россия нас защитила от Украины и чтобы был мир.
Каждый день Царьград рассказывает истории таких мальчиков, их мам и пап, которые на протяжении долгих лет вынуждены были привыкать к бомбёжкам. Думается, это лучшее доказательство преступлений Киева, где политики поставили собственные амбиции выше жизней детей.

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