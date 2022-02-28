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Россия, защити! 8-летний мальчик из Донбасса обратился к русским
28 февраля 2022, 10:15 • 235 • Политика
Серёжа - 8-летний мальчик из Донбасса - обратился к русским, призвав остановить украинские подразделения, которые превратили всю его жизнь в войну.
Серёже из Донецка восемь лет. Ровно столько же идёт война в Донбассе. Его не интересуют компьютерные игры и мультфильмы. Он хочет одного - чтобы его семью защитила Россия и был мир.
Каждый день Царьград рассказывает истории таких мальчиков, их мам и пап, которые на протяжении долгих лет вынуждены были привыкать к бомбёжкам. Думается, это лучшее доказательство преступлений Киева, где политики поставили собственные амбиции выше жизней детей.
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