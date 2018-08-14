|
Россия заранее подготовилась к разрыву ж/д сообщения с Украиной
14 августа 2018, 22:39 • 158 • В мире
В Минтрансе заявили, что разработали меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.
В Минтрансе России сообщили о подготовке ответа на случай возможного прекращения ж/д сообщения с Украиной. Как заявил глава ведомства Евгений Дитрих, ничего кроме неудобств и дискомфорта возможное решение Киева не повлечет.
При этом он ответил, что Москва уже проработала, как действовать в случае отказа украинской стороны от железнодорожного и автобусного сообщения.
«В случае если такие решения будут приняты, мы найдем возможность эти меры реализовать. По составу мер, думаю, что сейчас преждевременно обсуждать этот вопрос», - сказал Дитрих.
При этом он подчеркнул, что сейчас наблюдается тенденция снижения пассажиропотока в данном направлении.
«К сожалению, должен констатировать, что поток в этом направлении у нас падает в последнее время в силу определенных причин, которые я не назвал бы естественными», - подчеркнул он.
Ранее в Киеве заявил о необходимости пресечь транспортное сообщение с РФ. Как заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, украинская сторона прорабатывает данный вопрос.
Подпишитесь на нас
158
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
08 августа 2018, 00:54
|
12 августа 2018, 18:24
|
09 августа 2018, 09:25
|
10 августа 2018, 12:54
|
08 августа 2018, 15:24
|
10 августа 2018, 08:09
|
08 августа 2018, 07:24