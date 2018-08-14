Россия заранее подготовилась к разрыву ж/д сообщения с Украиной

В Минтрансе заявили, что разработали меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

В Минтрансе России сообщили о подготовке ответа на случай возможного прекращения ж/д сообщения с Украиной. Как заявил глава ведомства Евгений Дитрих, ничего кроме неудобств и дискомфорта возможное решение Киева не повлечет.

При этом он ответил, что Москва уже проработала, как действовать в случае отказа украинской стороны от железнодорожного и автобусного сообщения.

«В случае если такие решения будут приняты, мы найдем возможность эти меры реализовать. По составу мер, думаю, что сейчас преждевременно обсуждать этот вопрос», - сказал Дитрих.

При этом он подчеркнул, что сейчас наблюдается тенденция снижения пассажиропотока в данном направлении.

«К сожалению, должен констатировать, что поток в этом направлении у нас падает в последнее время в силу определенных причин, которые я не назвал бы естественными», - подчеркнул он.

Ранее в Киеве заявил о необходимости пресечь транспортное сообщение с РФ. Как заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, украинская сторона прорабатывает данный вопрос.