Россия запросила заседание Совбеза ООН. Зампостпреда Полянский: "Мы глубоко обеспокоены"

Россия предложила провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии из-за террористов.

Россия инициирует заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии из-за нападений террористов.

Заседание должно пройти в четверг, 27 января.

Мы глубоко обеспокоены в связи с сообщениями о недавних нападениях ИГИЛ* на северо-востоке Сирии и в целом ситуацией в этой части страны,

- заявил в среду, 26 января, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

На отдельном заседании по просьбе Москвы предлагается заслушать доклад замгенсека ООН, главы контртеррористического управления организации Владимира Воронкова.

Также предлагается ознакомиться с докладами представителей секретариата ООН в связи с атаками на северо-востоке Сирии.

*ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.