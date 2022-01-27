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Россия запросила заседание Совбеза ООН. Зампостпреда Полянский: "Мы глубоко обеспокоены"

27 января 2022, 01:00  •  48 • Политика
Россия предложила провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии из-за террористов.
Россия инициирует заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии из-за нападений террористов.
Заседание должно пройти в четверг, 27 января.
Мы глубоко обеспокоены в связи с сообщениями о недавних нападениях ИГИЛ* на северо-востоке Сирии и в целом ситуацией в этой части страны,
- заявил в среду, 26 января, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
На отдельном заседании по просьбе Москвы предлагается заслушать доклад замгенсека ООН, главы контртеррористического управления организации Владимира Воронкова.
Также предлагается ознакомиться с докладами представителей секретариата ООН в связи с атаками на северо-востоке Сирии.
*ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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