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Россия запросила заседание Совбеза ООН. Зампостпреда Полянский: "Мы глубоко обеспокоены"
27 января 2022, 01:00 • 48 • Политика
Россия предложила провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии из-за террористов.
Россия инициирует заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии из-за нападений террористов.
Заседание должно пройти в четверг, 27 января.
- заявил в среду, 26 января, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
На отдельном заседании по просьбе Москвы предлагается заслушать доклад замгенсека ООН, главы контртеррористического управления организации Владимира Воронкова.
Также предлагается ознакомиться с докладами представителей секретариата ООН в связи с атаками на северо-востоке Сирии.
*ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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