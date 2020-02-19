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Россия запросила экстренную встречу комитета ООН из-за невыдачи визы дипломату
19 февраля 2020, 03:24 • 17 • Политика
ООН, 19 февраля. /ТАСС/. Россия попросит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выступить на экстренной встрече по визовой теме, которая состоится в начале следующей недели. Об этом сообщил во вторник, отвечая на вопрос ТАСС, постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Ранее в ООН проинформировали, что главе российской делегации на сессии комиссии по разоружению, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову не была выдана вовремя виза США, из-за чего заседание комиссии было отложено на 10 дней.
"Мы запросили срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания, такое заседание состоится в начале следующей недели, - сказал Небензя. - Мы попросим прийти туда генерального секретаря ООН и доложить нам, что происходит с вопросом об урегулировании возмутительной ситуации с невыдачей виз официальным делегатам, а тем более главам делегаций в ходе сессий в Организации Объединенных Наций".
Проблемы с выдачей американских виз стали регулярным препятствием для проведения мероприятий в штаб-квартире ООН. В 2019 году организационная сессия комиссии так и не состоялась по той же причине.
С начала 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях сентябрьской недели высокого уровня. В декабре ГА ООН приняла резолюцию с призывом к американской стороне прекратить невыдачу или задержку с предоставлением виз дипломатам ряда государств, включая Россию, Иран и Венесуэлу, прибывающим на мероприятия по линии всемирной организации.
Комиссия ООН по разоружению (КООНР) собирается на три недели весной и осуществляет свою деятельность на пленарных заседаниях и в рабочих группах, причем количество таких групп зависит от числа основных пунктов повестки дня. Пять географических групп по очереди выполняют функции председателя КООНР, при этом руководители рабочих групп выбираются соответственно.
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