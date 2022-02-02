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Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории из-за Тельмана Исмаилова

02 февраля 2022, 12:45  •  162 • Политика
В МИД России сообщили, что наша страна не ждёт госсекретаря МВД Черногории - ему запрещён въезд.
Бизнесмен Тельман Исмаилов, как известно, получил убежище в Черногории. И Россию это не устраивает, поскольку в нашей стране Исмаилов проходит фигурантом громких уголовных дел.
Отражая свою позицию, русские и приняли решение о закрытии въезда госсекретарю МВД Черногории, о чём сообщили в Министерстве иностранных дел России.
О том, что Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории, в конце октября прошлого года сообщил его адвокат. Таким образом, и экстрадиция фигуранта уголовных дел оказалась под вопросом.
В России хозяину "Черкизона" предъявлены обвинения в организации убийства двоих человек и незаконном обороте оружия. Также Тельмана Исмаилова подозревают в причастности к похищению певца Авраама Руссо.
Напомним, что ранее Исмаилов был задержан в черногорской Подгорице. Ордер выдала Россия, а правоохранительные органы Черногории исполнили просьбу, утверждает издание Vijesti. С учётом получения убежища в Черногории экстрадиция бизнесмена в Россию теперь под вопросом.

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