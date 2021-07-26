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Россия заплатит ЕС более миллиарда евро за "грязные" товары – СМИ

26 июля 2021, 06:15  •  273 • Политика
Россия будет вынуждена платить Евросоюзу более миллиарда евро в год за поставку "грязных" товаров в страны Евросоюза, сообщают СМИ.
По данным РБК со ссылкой на методику, подтвержденную Минэкономразвития, поставщики товаров из России "с большим углеродным следом" будут платить в бюджет Евросоюза не менее 1,1 млрд евро в год. Это связано с трансграничным углеродным налогом, который был предложен Еврокомиссией 14 июля. Суть в том, что Европа намерена обложить этим налогом импортеров так называемых "грязных" товаров с целью побудить производителей уменьшать вредные выбросы.
По мнению экспертов, для России налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в 16% от стоимости товаров.

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