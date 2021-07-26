|
Россия заплатит ЕС более миллиарда евро за "грязные" товары – СМИ
26 июля 2021, 06:15 • 273 • Политика
Россия будет вынуждена платить Евросоюзу более миллиарда евро в год за поставку "грязных" товаров в страны Евросоюза, сообщают СМИ.
По данным РБК со ссылкой на методику, подтвержденную Минэкономразвития, поставщики товаров из России "с большим углеродным следом" будут платить в бюджет Евросоюза не менее 1,1 млрд евро в год. Это связано с трансграничным углеродным налогом, который был предложен Еврокомиссией 14 июля. Суть в том, что Европа намерена обложить этим налогом импортеров так называемых "грязных" товаров с целью побудить производителей уменьшать вредные выбросы.
По мнению экспертов, для России налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в 16% от стоимости товаров.
Подпишитесь на нас
273
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июля 2021, 01:15
|
24 июля 2021, 03:50
|
20 июля 2021, 02:40
|
23 июля 2021, 06:45
|
22 июля 2021, 04:10
|
21 июля 2021, 10:45
|
20 июля 2021, 11:50