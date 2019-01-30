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Россия заняла 108-ое место в рейтинге безопасности стран - СМИ

30 января 2019, 04:24  •  48 • В мире
Журнал Global Finance опубликовал рейтинг самых безопасных для посещения стран. Россия оказалось только на 108-ом месте.
Издание Global Finance составил собственный рейтинг самых безопасных стран мира на основе вероятности возникновения военного конфликта, угрозы для безопасности людей, экономического развития, а также вероятность возникновения природного катаклизма и его силы.
Россия в этом рейтинге заняла 108-е место. Так сильно страна отстала от лидеров из-за якобы высокого уровня преступности, угрозы мирного положения в стране и из-за спада экономического развития.
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Самой безопасной страной, по версии Global Finance, стала Исландия.
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Every weather has its beautiful sides . @asasteinars . . #panoramaglasslodge #roomwithaview #cabinvibes
Публикация от Panorama Glass Lodge Iceland (@panoramaglasslodge)
Второе место досталось Швейцарии.
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ภาพนี้ในฝัน วันนี้เจอของจริง กราบใจตัวเองที่พามาจนถึงที่นี่ ️ #ให้รู้บ้างว่ามากับใคร #วันที่หิมะและSunnyอยู่ด้วยกัน #switzerland #switzerlandwinter
Публикация от Chananyarit (@chananya_rit)
А третье место опять у Северной Европы, это Финляндия.
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Freezing in Finland. Photography by @j.vaahtera #followmefaraway #sallaskiresort #finland #snow #winter
Публикация от Travel Earth (@followmefaraway)
В ТОП-10 также вошли: Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия. США вошли только в сотню, расположившись на на 65-м месте. Слабым местом Штатов явились: высокий уровень преступности и очень высокая вероятность природной катастрофы.
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Technically speaking, is far from being the best picture. But is there anything more photogenic than a lonely man wearing a black fedora contemplating the urban landscape stuck in his own consciousness?
Публикация от Hugo Viegas (@hugomnviegas)
ТОП-3 с конца списка по безопасности заняли: Гватемала, Йемен и Филиппины.

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