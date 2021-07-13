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Россия заморозит для Белоруссии цены на газ

13 июля 2021, 20:15  •  111 • Политика
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о цене газа на следующий год. Она останется на уровне 2021-го.
Договоренность о ценах на газ была достигнута в ходе переговоров президентов в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На данный момент Белоруссия покупает русский газ по 128,5 долларов на 1 тысячу кубометров.
Отметим, переговоры президентов шли более пяти часов. Ранее сообщалось о том, что Александр Лукашенко обещал выполнить все кредитные обязательства перед Россией.

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