Россия заморозит для Белоруссии цены на газ

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о цене газа на следующий год. Она останется на уровне 2021-го.

Договоренность о ценах на газ была достигнута в ходе переговоров президентов в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На данный момент Белоруссия покупает русский газ по 128,5 долларов на 1 тысячу кубометров.

Отметим, переговоры президентов шли более пяти часов. Ранее сообщалось о том, что Александр Лукашенко обещал выполнить все кредитные обязательства перед Россией.