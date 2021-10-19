Россия заменит НАТО Афганистан - эксперт

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В стратегии альянса - 2022 противостояние с Москвой может занять лидирующую позицию

После сворачивания западной миссии в Афганистане Североатлантическому блоку нужен новый общий враг. Россия отвечает этому статусу как нельзя лучше, поэтому в последнее время НАТО обостряет с ней противостояние. К такому мнению склоняется глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его оценке, натовцам необходим "главный" враг, чтобы сохранять дух единения. В нынешней ситуации Белый дом предпочел бы видеть в этой роли Китай, однако восточноевропейские страны заняли непримиримую позицию в отношении России.

"Россия – любимый противник для многих стран-членов НАТО",

– высказался эксперт в комментарии "Ленте.ру". Он пояснил, что наиболее рьяно против РФ выступает Польша и Прибалтика. И если им удастся убедить остальных членов НАТО в том, что Россия действительно представляет для альянса угрозу, которой нужно активно сообща противостоять, это повысит политическую значимость этих стран на мировой арене.

Скорее всего, в стратегии НАТО на 2022 г. основным вектором деятельности станет как раз противостояние с Россией, полагает Кортунов.

В начале октября Брюссель объявил о высылке представителей РФ при НАТО и о решении вообще сократить российскую миссию с 18 до 10 человек. В ответ Москва объявила о полной приостановке деятельности своего представительства при альянсе. Как отметили в Кремле, Россия при этом ничего не теряет.