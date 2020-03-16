|
Россия закрывает на замок всю границу
16 марта 2020, 21:35 • 151 • Политика
Мера коснется исключительно иностранцев
Российская граница с 18 марта по 1 мая закрывается по всему периметру страны из-за пандемии вируса COVID-19. Об этом решило правительство РФ, сообщает ТАСС.
Отмечается, что ограничения не коснутся россиян и тех иностранцев, у которых есть вид на жительство в России.
Данное решение Москвы, как писал ранее сегодня "Ъ", относится исключительно к гражданам других государств, таким образом, оно практически аналогично мерам, введенным властями ряда западных стран и Евросоюза. Те ранее закрыли въезд для иностранцев на свою территорию сроком на месяц.
На сегодняшний день из-за распространения смертельного китайского коронавируса по всему миру в России действуют частичные пограничные ограничения с Монголией и Китаем, также закрывается граница с Белоруссией. Президент последней Александр Лукашенко выразил в понедельник, 16 марта, бурю эмоций по этому поводу.
В Москве не поняли реакции батьки и напомнили ему об опасности COVID-19 и на тот факт, что Минск не следует рекомендациям ВОЗ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
151
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 марта 2020, 16:35
|
11 марта 2020, 05:35
|
13 марта 2020, 02:35
|
14 марта 2020, 20:35
|
12 марта 2020, 08:35
|
11 марта 2020, 15:35
|
15 марта 2020, 06:35