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Россия закрывает на замок всю границу

16 марта 2020, 21:35  •  151 • Политика
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Мера коснется исключительно иностранцев
Российская граница с 18 марта по 1 мая закрывается по всему периметру страны из-за пандемии вируса COVID-19. Об этом решило правительство РФ, сообщает ТАСС.
Отмечается, что ограничения не коснутся россиян и тех иностранцев, у которых есть вид на жительство в России.
Данное решение Москвы, как писал ранее сегодня "Ъ", относится исключительно к гражданам других государств, таким образом, оно практически аналогично мерам, введенным властями ряда западных стран и Евросоюза. Те ранее закрыли въезд для иностранцев на свою территорию сроком на месяц.
На сегодняшний день из-за распространения смертельного китайского коронавируса по всему миру в России действуют частичные пограничные ограничения с Монголией и Китаем, также закрывается граница с Белоруссией. Президент последней Александр Лукашенко выразил в понедельник, 16 марта, бурю эмоций по этому поводу.
В Москве не поняли реакции батьки и напомнили ему об опасности COVID-19 и на тот факт, что Минск не следует рекомендациям ВОЗ.

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