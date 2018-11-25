Россия закрывает движение судов через Керченский пролив

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские военные корабли незаконно пересекли российскую границу в Черном море и, не обращая внимания на законные требования пограничников РФ, продолжили путь к Керченскому проливу.

Сейчас стало известно, что РФ закрывает проход через пролив. Такое решение было принято из соображений безопасности.

«Проход через Керченский пролив для гражданских судов закрыт, — цитирует РИА Новости главу предприятия «Крымские морские порты» Алексея Волкова.