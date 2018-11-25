|
Россия закрывает движение судов через Керченский пролив
25 ноября 2018, 17:40 • 193 • Политика
После провокации ВМС Украины Россия закрыла движение судов через Керченский пролив.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские военные корабли незаконно пересекли российскую границу в Черном море и, не обращая внимания на законные требования пограничников РФ, продолжили путь к Керченскому проливу.
Сейчас стало известно, что РФ закрывает проход через пролив. Такое решение было принято из соображений безопасности.
«Проход через Керченский пролив для гражданских судов закрыт, — цитирует РИА Новости главу предприятия «Крымские морские порты» Алексея Волкова.
Подпишитесь на нас
193
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
19 ноября 2018, 01:39
|
19 ноября 2018, 18:39
|
20 ноября 2018, 04:25
|
25 ноября 2018, 12:39
|
23 ноября 2018, 03:54
|
24 ноября 2018, 04:09
|
22 ноября 2018, 21:09