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Россия закрывает движение судов через Керченский пролив

25 ноября 2018, 17:40  •  193 • Политика
После провокации ВМС Украины Россия закрыла движение судов через Керченский пролив.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские военные корабли незаконно пересекли российскую границу в Черном море и, не обращая внимания на законные требования пограничников РФ, продолжили путь к Керченскому проливу.
Сейчас стало известно, что РФ закрывает проход через пролив. Такое решение было принято из соображений безопасности.
«Проход через Керченский пролив для гражданских судов закрыт, — цитирует РИА Новости главу предприятия «Крымские морские порты» Алексея Волкова.

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