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Россия закрыла небо над Крымом

20 апреля 2021, 12:55  •  199 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Полеты временно запрещены и над частью Черного моря
Россия ограничила полеты над южной частью Крымского полуострова и над прилегающей к ней территорией Черного моря. Запрет на полеты будет действовать с 20 по 24 апреля. Об этом стало известно из международного уведомления авиаторов (NOTAM).
Ограничение распространяется на высоту до 610 эшелона, что составляет примерно 19 тыс. метров. В пояснении отмечается, что полеты в этом районе могут быть опасны, передает "Интерфакс".
По мнению автора телеграм-канала "Записки охотника", небо закрыли в связи с военными учениями:
"Я так понимаю, возможны учебные пуски ракет различных классов",
– предположил он.
Ранее Россия объявила о приостановке движения судов на некоторых участках Черного моря с 24 апреля по 31 октября 2021 года. Это вызвало недовольство Киева.

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