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Россия законодательно признала дипломы Абхазии

28 декабря 2018, 02:39  •  15 • В мире
Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимном признании образования и квалификации России и Абхазии. На практике это означает, что дипломы и аттестаты, выданные в республике, будут котироваться в России.
Теперь дипломы и аттестаты, выдаваемые в частично признанной Республике Абхазия, будут иметь юридическую силу на территории России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
"Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о взаимном признании образования и (или) квалификаций, подписанное в городе Москве", - приводится цитата из документа.
Также Россия готова оказывать дальнейшее содействие Абхазии в решении её актуальных задач.
Ранее Республика Абхазия предлагала России подписать соглашение об официальном использовании рубля как платёжного средства. Об этом заявил глава Минэкономики республики Адгур Ардзинба во время абхазо-российского делового форума, который проходил в Сухуме.

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