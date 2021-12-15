Россия захватит Польшу за 4 дня? Украина осознанно перетягивает одеяло на себя

Украина осознанно перетягивает одеяло на себя, считает доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. Он прокомментировал и сценарий, по которому Россия захватит Польшу за четыре дня.

Экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби совместно с экс-советником министра обороны в администрации Трампа Дугласом Макгрегором пошагово объяснили Украине, что с ней будет, если Россия откровенно разозлится.

В беседе с Царьградом Мирзаян отметил, что эти люди высказались на хайповую тему. Кроме того, подобные прогнозы убеждают население, что "вторжение" России на Украину чуть ли не аксиома. Конечно же, американцы уверяют, что без помощи США Незалежной не выстоять.

"Вот и всё. Это основные задачи: "аксиомизация" происходящего и демонстрация того, что Украине Запад должен показать", - подчеркнул эксперт.

Сценарий касается Украины, но нет подобных теорий по поводу других государств - например, Польши или Эстонии.