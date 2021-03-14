Россия захватила пол-Африки, и Запад с этим ничего не может поделать

Очередной скандал с участием российского наёмного воинства. Якобы на севере Центрально-африканской Республики наши солдаты удачи казнили четырёх местных жителей. На самом деле для Запада это всего лишь очередной повод устроить скандал, чтобы выбить Россию прочь из Африки.

«Российские наёмники в Африке действуют незаконно!» – шестой год кряду заходится западная пресса. Но если и так, то где ордера Интерпола? А если у международных правоохранительных структур нет к нам претензий, стало быть, захлопните варежки и завидуйте молча, у нас всё законно. От такого американцам с европейцами делается ещё обиднее. И вот результат – в декабре прошлого года палата представителей конгресса США принимает резолюцию, в которой деятельность российского бизнесмена и предполагаемого владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина признаёт угрозой национальной безопасности США. Тем самым Вашингтон фактически расписался в своём полном бессилии. А и верно: ни Америка, ни Европа в последние годы так и не смогли составить нам конкуренцию в Африке. Вернувшись туда лет шесть-семь назад, россияне не только восстановили былое влияние, но и фактически вместе с китайцами стали новыми колонизаторами. Интересы Москва и Пекин разделили так. Китайцам – всё, что на земле (в первую очередь сельскохозяйственные ресурсы, а также крупные подряды на строительство дорог, промышленных зон и т.д.), а нашим – всё, что под землёй. Если взглянуть на карту, российское присутствие как бы разрубает континент надвое сверху донизу – Ливия, Судан, ЦАР, Конго, Руанда, Ангола, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик и Мадагаскар. И это только навскидку, ведь наши уже успели примелькаться и в Египте, и в Эфиопии с Эритреей.

Их там есть

Второе пришествие России в Африку подготовили и провели с учётом всех прежних ошибок. С чем заходил в африканские страны Советский Союз? С внедрением коммунистической идеологии. Для расслабленных африканцев это было слишком сложно и непрактично.

Более трети всех оружейных поставок в Африку приходится на Россию (37%). Для сравнения: доля Китая – 9%, доля США – 16%, а Франции – 14%. Это, конечно, ещё не «экспансия» (а именно этот термин использовали в Bild), но отрыв от конкурентов приличный

А теперь африканцам предлагают другую идеологию. Вместе бабло рубить! У вас недра, у нас – землеройки. А маржу – пополам!

Нынешнее покорение Африки примечательно не только отсутствием громоздкой идеологической надстройки. Оно теперь комплексное. Возможно, потому и успешное. И в советские времена, и теперь политическое руководство африканских стран, решая свои задачи, обращалось к Москве за помощью – в первую очередь за военной. Но вслед за военными специалистами теперь появляются и российские ЧВК. Печальный советский опыт с гробами неопытных срочников из Афганистана учтён. Погибает военный – виновато командование и в конечном итоге руководство страны. Погибает наёмник – виноват только он сам, и больше никто. В итоге сколько бы наших наёмников ни гибло в Африке, в массовом восприятии это не так уж принципиально (несмотря на весь цинизм ситуации). Гибнут? Да. Но ведь это их собственный выбор. В итоге гробы из Африки везут в Россию, как раньше из Афгана, но ни о каком общественном резонансе речь не идёт. «Афганцев» на гибель вело руководство Советской страны, а эти сами идут, за деньги.

Так вот, о комплексном подходе к покорению Африки. Военные и ЧВК – это лишь часть российского присутствия. Там, где наше оружие, там теперь и наши землеройки. Добываем мы всё – от редких металлов и нефти до алмазов и золота. При СССР такой беззастенчивой эксплуатации чужих недр принято было чураться. А ещё Африку наводнили российские политтехнологи, пиарщики и специалисты по выборам. Это, между прочим, немаловажно – в конечном итоге именно российские специалисты приводят к власти новую африканскую элиту. Фактически занимаются селекцией. Вот и оцените, насколько прочно Россия осваивается в Африке. Совместный бизнес, военная помощь, продвижение политической элиты. Очень по-деловому и без сантиментов.

Нечем крыть

За шесть лет Америка и Европа так и не смогли ничего существенного противопоставить российской экспансии. Повспоминаем, что раньше писали в Европе и США. «В ЦАР меняется политическое руководство – теперь-то Москву выгонят прочь». Руководство сменилось, наши военные остались. «В Ливии российские военные и ЧВК воюют с обеих сторон конфликта – уж теперь-то им укажут на дверь!» Да как бы не так. «В конфликте Египта и Эфиопии россиянам придётся определиться, на чьей они стороне!» Да с обеих сторон, успокойтесь уже. Кстати, не в последнюю очередь благодаря российскому военному присутствию в регионе военный конфликт Каира с Аддис-Абебой так и не разгорелся по-настоящему. А ведь каких-то полгода назад «Радио Свобода»* предрекало там «чудовищный конфликт» с участием Франции и Турции, «масштабы которого выйдут за пределы Африки». И что же? А ничего. Таким образом, российское военное присутствие в Африке становится ещё и фактором военно-политического сдерживания. У Европы с Америкой такого не получалось. Междоусобицу разжечь – это запросто, а вот не допустить междоусобицы – с этим сложно было.

В 2019 году, по выкладкам Bloomberg, Москва полностью контролировала 15 африканских стран, отряжая туда военных, наёмников, сотрудников добывающих компаний и политтехнологов. Сегодня таких стран уже 20. А могло быть и больше – Москву к себе зазывают ещё как минимум десяток государств, обещая и места под военные базы, и разработку природных ресурсов на паритетных началах. О военном присутствии в каждой из стран можно составить примерное представление, используя, например, официальную статистику ЦАР, недавно обнародованную в Совбезе ООН (300 российских военных специалистов и порядка 2 тыс. наёмных «инструкторов»). В Ливии, по замерам африканского командования ВС США (АФРИКОМ), у нас тоже порядка 300 военных и 2 тыс. наёмников, из них не менее 450 – из ЧВК. Кстати, АФРИКОМ обнародует подробные численные выкладки по наёмникам одной ЧВК (Судан – 300 бойцов, Мозамбик – 300 бойцов и т.д.), но при этом отмалчивается касательно численности других наших ЧВК и кадровых военных.

Путь к африканским богатствам

В августе прошлого года немецкое издание Bild опубликовало «секретный отчёт министерства иностранных дел Германии», в котором речь шла о российской экспансии в Африке. Так вот, если верить Bild (а это издание считается «жёлтым», хотя и самым многотиражным в стране), Владимир Путин объявил Африку «высшим российским внешнеполитическим приоритетом».

Второе пришествие России в Африку подготовили и провели с учётом всех прежних ошибок. С чем заходил в африканские страны Советский Союз? С внедрением коммунистической идеологии. А теперь африканцам предлагают другую идеологию. Вместе бабло рубить!

Согласно опубликованным данным, с 2015 года Россия осуществляет тесную военную кооперацию с 21 африканской страной, заполучив «военные базы» (хотя речь скорее идёт о военных складах, а не о базах в общепринятом смысле) в шести из них – Египте, ЦАР, Эритрее, Мадагаскаре, Судане и Мозамбике. И ещё несколько цифр – более трети всех оружейных поставок в Африку приходится на Россию (37%). Для сравнения: доля Китая – 9%, доля США – 16%, а Франции – 14%. Это, конечно, ещё не «экспансия» (а именно этот термин использовали в Bild), но отрыв от конкурентов приличный. А вот что в конце января сообщала британская Financial Times: «Россия активно поддерживает президента ЦАР Туадеру с помощью оружейных сделок и ЧВК, наёмники из которой обучают местных солдат и обеспечивают без­опасность главы государства. Советником по национальной безопасности Туадеры является бывший русский шпион. Москва использует ЦАР как чёрный ход, ведущий к более крупным и более богатым природными ресурсами экономикам, включая Камерун и Конго-Браззавиль». «Американским и европейским компаниям в Африке, – заключает Financial Times, – становится невозможно конкурировать с русскими».