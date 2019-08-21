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«Россия захватила и угнетает Чечню»: Запад снова пытается нас поссорить

21 августа 2019, 14:54  •  117 • Политика
Западные эксперты и журналисты считают, что на Северном Кавказе может начаться война, которая перекинется на остальную Россию. Источником проблемы они считают Рамзана Кадырова, добивающегося пересмотра границ Чечни и готового потребовать для себя большей автономии после ухода Владимира Путина
Автор:
Гасанов Камран
На Западе Северный Кавказ считают «пороховой бочкой» России. В отдельных изданиях периодически выходят статьи с предупреждениями о том, что этот российский регион вот-вот взорвётся. Насколько эти предостережения искренние, сказать трудно. Действительно ли авторы желают мира на Кавказе? Или, может, это заказные публикации с целью снова поджечь его? Пусть читатель сам для себя ответит на эти вопросы. А мы приведём лишь свежие примеры, которые позволяют почувствовать, что западные журналисты едва скрывают стремление внести раздор между Москвой и Кавказом.
Вот заголовок статьи берлинского журнала Focus «"Много молящийся мусульманин": как русские систематически порочили чеченцев».
В ней называющий себя экспертом по Чечне Кристиан Остхольд рассказывает о том, как якобы руками русских историков появился миф о том, что чеченцы — глубоко религиозные фанатики, и ислам у чеченцев имеет экстремистский характер. Якобы «склонность к беззаконию и варварству делали невозможным любое сосуществование» чеченцев и других народов России. И этот миф будто бы служил оправданием для завоевания Российской империей Чечни.
Этот абсурдный, а также в высшей степени надменный вывод привёл к тому, что с 1785 года все формы сопротивления рассматривались как доказательство экстремистского характера чеченского ислама,
— пишет Остхольд.
Грозный. Фото: www.globallookpress.com
Дальше он начинает защищать право чеченцев на свободу и говорит, что причина религиозно выраженного сопротивления чеченцев — не ислам, а «стремление противостоять колониальной экспансии российского государства». Другими словами, не ислам сделал чеченцев «фанатиками», а попытки России захватить Чечню. Виноватыми выставляются российские историки, дающие русским завоевателям карт-бланш силой подчинить непокорный народ. Хотя эту идею им подкинул немецкий путешественник по Кавказу Райнеггс.
Далее Остхольд говорит о том, как чеченцы при помощи ислама сопротивлялись «угнетателям».
Чеченцы — это не исламские экстремисты, а представители народа, который более 200 лет сопротивляется угнетению российским центральным государством. Моя книга называет историческое сопротивление чеченцев против России тем, чем оно и было — борьбой за своё выживание,
— пишет он.
Автор сожалеет о том, что это «клеймо» о чеченцах как о религиозных фанатиках закрепилось в сознании современной российской общественности.
Мечеть в Гудермесе. Фото: AntonBkrd / Shutterstock.com
Статья Остхольда случайно или нарочно создаёт у читателя впечатление о том, как злая Россия, прикрываясь борьбой против ислама, держит в «заложниках» чеченский народ. Вообще, странно слышать слова поддержки в пользу «религиозного экстремизма» из уст западного журналиста, который без разбору считает виновником всего насилия в мире мусульманскую веру. Тем более от немецкого, который порой жалуется на поведение чеченской диаспоры на территории самой Германии.
Не берёмся утверждать, что Остхольд преследует цель стравить чеченцев и русских, но общее впечатление от прочитанного материала создаёт какой-то негатив и преподносит Россию и Чечню в роли непримиримых исторических врагов. Может, ещё в 1990-х такие материалы не вызвали бы удивления, но сегодня, когда отношения Москвы и Грозного «не разлей вода», слышать об «угнетении» чеченцев как минимум странно.
Свою «обеспокоенность» Северным Кавказом высказало и аналитическое агентство Stratfor.
Северный Кавказ, скорее всего, переживёт в следующем году больше протестов и насилия из-за спорных территорий между Чечнёй и соседними регионами. Будет испытана способность Кремля сохранить стабильность в регионе, и трения могут потенциально перекинуться на остальные территории России,
— говорится в статье под названием «Россия скрывает проблемы на Северном Кавказе».
В. Путин и Р. Кадыров. Фото: www.globallookpress.com
Stratfor отмечает, что хотя Владимиру Путину удалось навести порядок в регионе в 2000-х, проблемы сохраняются. В качестве примера приводится спор из-за границы между Чечнёй и Ингушетией, стремления Рамзана Кадырова включить озеро Кезенойам на чечено-дагестанской границе в состав Чечни и серия нападений боевиков ИГИЛ* (организация, запрещённая в России) на сотрудников МВД в Чечне год назад.
Амбиции Кадырова по перекраиванию границ Чечни отражают глубокую проблему для Кремля… Действия Кадырова могут расстроить Северный Кавказ,
— говорится в статье.
Stratfor советует Кремлю внимательнее отнестись к проблемам Северного Кавказа. Иначе, учитывая «историю сепаратизма» региона, насилие может перекинуться в «сердце России». Москва будет пытаться устранить неприятности через «подавление и уступки», но сохранение лояльности региональных лидеров и населения Северного Кавказа может оказаться крайне сложной задачей, резюмирует аналитическое агентство.
В отличие от журналиста Остхольда, в случае со Stratfor мы имеем дело с серьёзной структурой. Агентство, являющееся опорой американского истеблишмента, порой с точностью до дня прогнозирует международные конфликты. Поэтому ограничиваться мыслями, что это простой анализ ситуации, было бы наивно.
Фото: Natanael Ginting / Shutterstock.com
Виновником нестабильности на Северном Кавказе Рамзана Кадырова выставляют и ряд авторитетных западных СМИ. Financial Times в статье с громким заголовком «Как Рамзан Кадыров может дестабилизировать Россию» описывает два сценария.
Когда г-н Путин уйдёт, г-н Кадыров, у которого очень много сторонников, и не только в Чечне, но и в других частях России, может потребовать у Москвы большей автономии,
— констатирует FT.
Второй сценарий более опасный. Преемник Путина может потребовать «лучшего исполнения закона» в Чечне, а это вызовет «ещё один кровавый конфликт», утверждает автор статьи.
Говоря о том, какие «проблемы» для России якобы создаёт глава Чеченской Республики, западные эксперты почему-то не пишут о том, что при нём Чечня стала одним из самых спокойных регионов России, о том, как Кадыров наладил мосты дружбы между Москвой и рядом арабских стран, о помощи при возвращении граждан России из Сирии и вкладе чеченских военных в борьбе с ИГИЛ* на Ближнем Востоке. Выпячивание и подчёркивание проблем на Северном Кавказе в стабильные 2010-е годы порой выдают стремления отдельных сил снова разжечь костёр войны в непокорной Западу России.
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* Террористическая организация, запрещённая в России

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