Россия загнала Грузию в финансовый штопор. Порошенко решил помочь

Всего за несколько дней власти Грузии умудрились подставить под удар с таким трудом восстановленные отношения с Россией и всю свою экономику. Напомним, в конце прошлой недели грузинские оппозиционеры из "Единого национального движения" Михаила Саакашвили и "Европейской Грузии" организовали антироссийскую провокацию.

Грузия выстрелила себе в ногу

Катализатором событий стала генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи Православия, в которой приняла участие российская делегация, возглавляемая президентом МАП и депутатом Государственной Думы от КПРФ Сергеем Гавриловым. Оппозиционеры сорвали заседание ассамблеи в здании парламента, вынудив представителей в России в спешке эвакуироваться.

Срывом сессии МАП дело не ограничилось. Несколько тысяч человек собрались на проспекте Руставели, после чего предприняли попытки штурма здания парламента. Согласно последним данным МВД Грузии, в Тбилиси было задержано более 300 человек. Оппозиция также добилась отставки спикера парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как ранее заявила Царьграду экс-спикер грузинского парламента и лидер партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, ответственность за события несут грузинские власти, которые продемонстрировали свою некомпетентность и глупость.

Сессию Межпарламентской ассамблеи Православия можно было бы организовать в другом помещении, что позволило бы купировать недовольство.

Однако в итоге в кресле спикера парламента оказался коммунист Сергей Гаврилов, что подняло волну возмущения среди грузинского народа, который всё ещё помнит российско-грузинский конфликт в Южной Осетии.

Этим воспользовались определённые политические силы. Впрочем, она сомневается в причастности к беспорядкам западных спецслужб.

"Я видела, что совершенно разного политического взгляда люди или вообще аполитичные люди абсолютно однозначно были возмущены тупостью правительства, которое допустило вот такой серьёзный промах и оскорбление достоинства людей. Люди это восприняли как оскорбление. Так что никто не мог это предвидеть и ожидать. Ну, во всяком случае, такой тупости власти никто не ожидал. Ну, потом, может быть, какие-то силы, которые наверняка действуют в разных направлениях, воспользовались этой ситуацией. Но то, что массовый протест людей не был запланирован, это я вам могу сказать абсолютно точно", - пояснила Бурджанадзе.

Вопросы к руководству страны с каждым днем появляются все новые, ибо оно явно теряет контроль над происходящим. Официальный Тбилиси пошел на существенные уступки протестующим, допустив возможность проведения выборов по новой системе, а также отстранив 10 сотрудников полиции, участвовавших в разгоне нарушителей порядка. Кроме того, видны попытки переложить ответственность за инцидент на российскую сторону.

Реакция России

Реакция Москвы оказалась весьма жесткой для Тбилиси. МИД России рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения данной страны, а глава государства Владимир Путин объявил о введении запрета на авиасообщение.

Грузинское направление пользовалось популярностью: только в 2018 году Грузию посетили 1,4 миллиона граждан России (четверть от совокупного турпотока), которые с симпатией относятся к грузинскому народу. Однако Кремль не может игнорировать бессилие властей Грузии, которые провалили организацию международного мероприятия, поставив под угрозу иностранных политиков и дипломатов.

Экономические последствия можно назвать катастрофой для Грузии. Мораторий затронет порядка 200 тысяч российских туристов, а авиакомпании будут вынуждены потратить около трех миллиардов рублей на возврат средств.

По предварительным оценкам, потери грузинской стороны могут составить до 750 миллионов долларов. Наиболее пессимистично настроен президент авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили, не исключивший банкротства предприятия.

Крах осознала даже президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас умоляет в соцсетях граждан России не отказываться от поездок.

"Туристы должны приезжать в Грузию, потому что любят эту страну, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий", - цитирует ее слова Euronews.

Зурабишвили уже ответила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что российские туристы никому ничего не должны.

"Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, "большие скопления людей в Тбилиси", - написала дипломат в Facebook.

Украина спасет туристический сезон в Грузии?

Одновременно Тбилиси бросился в другую крайность. Речь идет о попытке заменить граждан России на туристов из других стран. В частности, посольство Грузии в Дании опубликовало рекламный ролик, в котором "датских друзей" приглашают провести свои летние отпуска в "великолепной Грузии".

В антироссийскую истерию не могла не затесаться и Украина. Так, терпящий по всем фронтам крах экс-президент Петр Порошенко, который отчаянно пытается пробиться в Верховную раду, призвал украинцев отказаться от отпусков в Крыму и других странах в пользу Грузии. Это якобы поможет Тбилиси в борьбе с "российской агрессией".

Он также потребовал переименовать Грузию.

"МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело. Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией", - написал политик в соцсетях.

Трудно поверить, что подобные призывы смогут переменить ситуацию. Крайне сомнительно то, что к советам Порошенко прислушается значительное число украинцев. В противном случае он бы не проиграл президентские выборы, а его партию поддерживало бы больше 5% населения.

Данные же российских пограничников свидетельствуют о росте интереса украинцев к отдыху в Крыму, что обусловлено небольшими расстояниями и доступностью.

"Немногие в нынешней Украине могут позволить себе выехать на отдых даже в Грузию", - согласен член СФ Алексей Пушков.

Сейчас ясно одно: простым грузинам придется расплачиваться за некомплектность своих политиков, вынуждающих население затянуть пояса потуже. Грядут трудные времена.