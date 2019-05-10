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Россия заблокировала заявление СБ ООН по Сирии из-за попыток извратить ситуацию в Идлибе

10 мая 2019, 21:09  •  55 • Политика

ООН, 10 мая. /ТАСС/. Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление СБ ООН по гуманитарному положению в Сирии из-за попыток извратить ситуацию в Идлибе. Об этом заявил в пятницу заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, отвечая на вопрос ТАСС об итогах закрытых консультаций Совбеза по Сирии.

"Мы не пропустили и заблокировали пресс-элементы, подготовленные нашей гуманитарной тройкой (курирующей соответствующие вопросы в Совбезе ООН - прим. ТАСС) в составе Бельгии, Германии и Кувейта, смысл которых [пресс-элементов] сводился к тому, чтобы извратить ситуацию в Идлибе", - сказал он.

Сафронков добавил, что Россия и США продолжают вести профессиональный диалог по ситуации в Идлибе. "С американскими коллегами ведутся разговоры по профессиональным каналам, по военным, политическим, - заверил он. - Люди обсуждают ситуацию, что называется, с фактами и картами на руках".

"Разумеется, наши американские партнеры понимают ситуацию на сирийском театре, - добавил Сафронков, - поэтому не надо создавать в СБ виртуальную реальность, говоря, что диалога нет. На самом деле, в отрыве от камер, газет, журналистов ведется практическая работа".

"Наш акцент заключается в том, что политической основой работы по Сирии должно быть соблюдение суверенитета Сирии не на словах, а на деле, - указал он. - СБ предстоит еще много сделать, чтобы преодолеть концептуальные разрывы в понимании ситуации".

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