Эксперт из США Майкл Бом в прямом эфире русского политического ток-шоу "Своя правда" сдал план "Маргарита". После очень длительного захода "издалека" эксперт всё же констатировал: слова Симоньян "Россия, забери Донбасс домой!" были услышаны "где надо".

В эфире передачи Бом затронул тему перемещения войск у границы и заявил, что к этому, вероятно, причастна главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Маргарита прекрасно и очень доходчиво может объяснять. Она волшебным образом умеет убеждать людей в какой-то ситуации", - сказал он.

Бом добавил, что при этом у Симоньян "такой женский шарм и обаяние", что она вполне легко могла уговорить людей, отвечающих за глобальные решения в России, всё-таки вернуть Донбасс на историческую родину.

"Весь её разговор о том, что Донбасс надо вернуть в родную гавань, о Русском мире - не исключено, что те люди, которые решают такие большие вопросы, смотрят нашу передачу, смотрят Маргариту, и в итоге ей удалось убедить их в размещении войск", - сказал он, добавив, что военные перемещения и есть часть плана "Маргарита".

Сама же Симоньян с улыбкой восприняла "расследование" эксперта и констатировала:

"Бом меня спалил", - написала она в Telegram-канале.