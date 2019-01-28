Россия за год продала сельхозпродукции на 25,9 миллиардов долларов

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с Владимиром Путиным начал свой доклад с собранного урожая зерновых и с видов на новый.

- Мы в 2018 году собрали достойный урожай – 112,9 миллиона тонн, и сейчас активно занимаемся уже 2019 годом, - заявил министр. - Вся посевная площадь составит около 80,5 миллиона гектаров, что на 1,2 миллиона гектаров больше, чем в прошлом году.

Делать детальные прогнозы на предстоящий урожай пока сложно, но он ожидается не меньше прошлогоднего.

- Мы можем говорить о том, что в 2019 году с учётом тех предпосылок, которые заложены, порядка 108–110 миллионов тонн мы, наверное, иметь будем, - рискнул Патрушев. - Это пока пальцем в небо, если так можно выразиться, но тем не менее. В том числе мы планируем собрать порядка 67 миллионов тонн пшеницы. Сейчас уже активно готовимся к весеннему севу.

Еще в декабре Владимир Путин предполагал, что общий объем проданной за рубеж сельхозпродукции составит около 25 миллиардов долларов. Конечной, цифры еще нет, но уже сейчас результат выше ожиданий.

- По данным на 13 января, за 2018 год мы экспортировали сельхозпродукции и продовольствия на сумму 25,8 миллиарда долларов, - доложил Патрушев. - Я в прошлый раз докладывал, что эта цифра будет стремиться к 26 миллиардам, но думаю, что не дотянем миллионов сто. В конце февраля получим уже более точную цифру, но думаю, что 25,9 – приблизительно такой объём экспортной выручки у нас будет. Основное, что у нас составляет структуру экспорта, это зерновые – порядка 40 процентов, рыба и ракообразные – порядка 20 процентов, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности – это 13,5 процента, и продукция масложировой отрасли. Будем сейчас в рамках экспортного проекта пытаться экспортировать продукцию с большей добавленной стоимостью.

- Какой у нас будет в этом году экспортный потенциал зерна? - уточнил Путин.

- Думаю, что сможем вывезти порядка 42 миллионов тонн зерна, 36 миллионов тонн пшеницы, если мне память не изменяет, - ответил министр. - И это в принципе цифры достаточно серьёзные для нас, которые формируют серьёзную экспортную выручку. Но по следующим годам будем стараться работать над качеством того зерна, которое мы экспортируем, чтобы закрепиться на мировом рынке как производитель качественного зерна. То есть у нас будут покупать страны, которые нуждаются именно в хорошей, качественной пшенице, в качественном зерне.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт доложил о введении электронной ветеринарной сертификации, которая позволяет отслеживать путь любой продукции от сырья до полки в магазине.

- С 1 июля 2018 года у нас все ветеринарные сопроводительные документы на территории России оформляются в электронном виде, - доложил Данкверт. - В декабре прошлого года количество оформляемых документов за сутки достигло шести миллионов. Мы сможем обеспечить полную прослеживаемость продукции, поэтому постепенно, на наш взгляд, станет невозможным оборот контрафакта и фальсификата.

- Это была одна из наших целей, - согласился Путин. - Наведение порядка в этой сфере, безусловно, будет способствовать и цивилизованному развитию сельского хозяйства как отрасли, и, самое главное, положительно отражаться на здоровье людей.