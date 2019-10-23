«Россия является последовательным миротворцем в регионе»: колонна военных из РФ прибыла на границу Турции и Сирии

Российская военная полиция прибыла в город Кобани, расположенный в районе сирийско-турецкой границы. Это одна из мер, оговорённых накануне Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров в Сочи. Подразделения полиции будут поддерживать правопорядок и обеспечивать безопасность населения, сообщили в Минобороны. Эксперты уверены, что реализация новых договорённостей между Москвой и Анкарой утверждает Россию в статусе наиболее последовательного миротворца, который способен общаться со всеми силами в регионе.

Колонна российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани, расположенный в районе границы Сирии и Турции.

«Колонна российской военной полиции прибыла в сирийский населенный пункт Кобани, находящийся в районе сирийско-турецкой границы», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечают в министерстве, подразделения российской военной полиции будут помогать в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также проводить патрулирование в назначенных районах.

Кроме того, российские специалисты помогут вывести подразделения курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

К настоящему времени российские военные провели встречу с администрацией Кобани, где прошло обсуждение деталей совместной работы.

«Российские военные полицейские провели встречу с представителями местной администрации, обсудили вопросы, касающиеся организации взаимодействия при выполнении поставленных задач», — уточнили в Минобороны.

В дополнение к этому ведомство опубликовало карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии. Из этих материалов следует, что на сирийско-турецкой границе будут расположены 15 постов пограничной службы Сирии.

© Пресс-служба Минобороны

Днём ранее в Сочи прошли почти шестичасовые переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Центральной темой диалога двух глав государств стала ситуация в Сирии.

По итогам встречи Путин и Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из десяти пунктов. Как отметил российский лидер, речь идёт о решениях, которые «являются очень важными, если не судьбоносными».

По словам главы российского государства, достигнутые соглашения позволят «разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе». Вместе с тем Путин подчеркнул, что Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия и целостность страны нужно сохранить.

В одном из пунктов меморандума говорится, что 23 октября с 12:00 на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Напомним, 9 октября Анкара приступила к новой, третьей по счёту военной операции, получившей название «Источник мира». В рамках операции Турция намерена ликвидировать курдские Отряды народной самообороны (YPG) в составе Сирийских демократических сил (СДС), так как Анкара причисляет данные формирования к террористическим.

Ещё одной задачей «Источника мира» является создание зоны безопасности на севере Сирии, куда Турция намерена переселить оказавшихся на её территории сирийских беженцев.

Как ранее пояснил глава МИД России Сергей Лавров, операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

«Она прекращается, и всё будет зависеть от того, насколько будут выполняться договорённости, в том числе по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений, о которых идёт речь, так называемый КОС», — сказал российский дипломат.

Миротворческая роль России

Комментируя новые шаги по урегулированию в Сирии, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отметил масштаб миротворческой роли России в регионе.

«Я думаю, что вчерашние беспрецедентные по продолжительности и по результатам переговоры между Путиным и Эрдоганом подтвердили перед всем миром мнение о том, что Россия является последовательным миротворцем в ближневосточном регионе, и в сирийском вопросе эта миротворческая миссия, наверное, уникальна. Россия — это единственная страна, которая может общаться со всеми сторонами конфликта… Я не помню таких методов предотвращения конфликта, как вчера», — сказал эксперт в беседе с RT.

Теперь следует ожидать стабилизации ситуации в регионе и постепенного вывода турецких подразделений с территории Сирии, уверен Шатров.

«Следующим этапом, я думаю, мы увидим перемещение, но цивилизованное, а не хаотичное, тех беженцев, которые уже не первый год находятся на территории Турции», — предположил аналитик.

Он также отметил, что прежние договорённости между Турцией и США потеряли смысл.

«Действие договорённостей между Анкарой и Вашингтоном фактически закончилось в предыдущую полночь, в дальнейшем за этими договорённостями стояли только угрозы со стороны США», — пояснил эксперт.

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков полагает, что Россия постепенно утверждает и сохраняет за собой статус «мирового рефери», который сохраняет основы международного права. В своих рассуждениях он обратился к ситуации противодействия США и Турции.

Вашингтон ранее направил Анкаре письмо, в котором Трамп призывает лидера республики не брать на себя ответственность за гибель тысяч людей. Кроме того, он предупредил о готовности разрушить турецкую экономику.

«Если мы сейчас рассмотрим ту полемику, которая возникла между США и Турцией, она была больше похожа не на правовое обоснование ситуации, а не некую разборку. Сначала некрасивое письмо, потом откат от него, а вот теперь получается, что выявлены определённые зоны безопасности, есть чёткое понимание того, что будет с курдами», — сказал эксперт в беседе с RT.

По мнению Судакова, в текущей ситуации Россия показала, что она является настоящим центром силы, к которому прислушиваются в большей степени, чем к другим странам.