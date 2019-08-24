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Россия взята в "томагавские ножницы", что делать? Баранец об ответе Путина
24 августа 2019, 01:24 • 57 • В мире
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец оценил возможные действия России в свете грядущего обострения военного противостояния с США. Он напомнил, что американские "Томагавки", расположенные вблизи России, как со стороны Европы, так и со стороны Японии, могут достать до Урала. Как будет действовать Путин в условиях, когда нашу страну взяли в "томагавские ножницы"? По мнению Баранца, российский лидер уже ясно дал понять – Россия будет реагировать, и у нас для этого есть ресурсы. В том числе военные.
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности, где внимание было акцентировано на угрозах, спровоцированных выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В Кремле также анонсировали важное заявление, которое вскоре сообщит глава государства.
На фоне выхода США из сделки по РСМД, а также настороженности по возможности сохранить СНВ-3 возникает вопрос, как будет действовать Россия в таких условиях.
Как отметил в комментарии Царьграду писатель, военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец, нельзя не обращать внимания на то, на каких позициях американцы расставляют свое вооружение. В частности, установленные на территории Румынии или Польши ракеты с наземных установок США смогут доставать до Урала.
Как именно будет действовать Россия – ответ очевиден, и Путин это ясно дал понять, молчать не будем, будем реагировать, подчеркивает военный обозреватель "Комсомольской правды".
"Все боевые позиции, на которых будут располагаться эти новые американские ракеты, они будут взяты под прицел. В полетные задания наших ракет, сухопутного, военно-морского или авиационного базирования, будут занесены места дислокации этих ракет. Таких ракет, которые обладают возможностью преодолевать средства противоракетной и противовоздушной обороны любого типа, для поражения американских "Томагавков", будь они в Европе или на Дальнем Востоке, у России предостаточно", - подчеркнул он.
Ко всему прочему, добавил Виктор Баранец, около 80% новейших ракет, о которых ранее сообщал Путин в послании Федеральному Собранию, либо уже приняты на вооружение, либо уже находятся на финише.
Прежде всего речь идет о ракетных комплексах "Кинжал", "Авангард"-"Сармат". Ну а ко всему прочему, нельзя забывать и о подводной мощи России.
Понятно, что наш военный бюджет в пересчете на доллары в несколько раз меньше американского, но в том и заключается гениальность русской конструкторской инженерной мысли, что "она за гораздо меньшие деньги способна делать оружие, которое способно достойно противостоять американским ракетным угрозам", подчеркнул он.
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