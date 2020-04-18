Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге

По данным антирейтинга, в "лидерах" продолжаются оставаться США - там зафиксированы 670 353 случая заражения и 33 268 смертей. На втором месте оказалась Испания, где заразились 184 948 человека и умерли 19 315. Следом Италия, Франция, Германия.

Великобритания, которая совсем недавно "плечом к плечу" шла со Штатами, "ушла" на 6-е место: там 104 146 заболевших и 13 759 смерти.

Далее - Китай, Иран, Турция и Бельгия.

Россия с 15-го места поднялась на 14-е: в нашей стране 27 938 случаев заражения и 232 смерти.