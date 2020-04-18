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Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге

18 апреля 2020, 04:10  •  250 • В мире
Россия взяла новую высоту в рейтинге заболеваемости коронавирусной инфекцией, составленном Университетом Хопкинса.
По данным антирейтинга, в "лидерах" продолжаются оставаться США - там зафиксированы 670 353 случая заражения и 33 268 смертей. На втором месте оказалась Испания, где заразились 184 948 человека и умерли 19 315. Следом Италия, Франция, Германия.
Великобритания, которая совсем недавно "плечом к плечу" шла со Штатами, "ушла" на 6-е место: там 104 146 заболевших и 13 759 смерти.
Далее - Китай, Иран, Турция и Бельгия.
Россия с 15-го места поднялась на 14-е: в нашей стране 27 938 случаев заражения и 232 смерти.

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