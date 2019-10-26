Россия взяла НАТО в клещи

Автор:

Цыганов Александр

Бесполётная зона от Берлина до Афин – это то, что, по мнению наблюдателей, призвана продемонстрировать переброска российских ЗРК С-400 в Сербию.

Там дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» принимает участие во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2019». Первый этап манёвров прошёл в сентябре в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС России.

Учения с сербами

Про политическое значение говорить не будем. И так понятно, что, как выразился в разговоре с Царьградом военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, «это военно-техническое сотрудничество, безусловно, тянет за собой и большую политику». И вообще, по мнению эксперта, значение этих учений «многовекторно»: «Россия и Сербия укрепляют не только военно-техническое, но и политическое и экономическое» сотрудничество.

Не случайно, похоже, специалист не привлёк внимание к чисто военному аспекту «Славянского щита – 2019». Собственно, так же поступило и Министерство обороны России, подчеркнув лишь, что российские оружейные комплексы «впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства». Обозреватели добавляют ещё и политического перчика: и на территории Европы!

С-400. Фото: ovbelov / Shutterstock.com

Добавим и мы: и в полном окружении со стороны стран НАТО.

Вот это, собственно, и лишает учения в Сербии чисто военного значения. Не полностью, конечно, но тем не менее. Понятно, что в угрожаемый период Брюссель попросту отдаст соответствующие приказы, чтобы не пропустить в Сербию ничего русского ни по морю, ни по воздуху. Тем более что со вступлением в НАТО Черногории у сербов доступа к морю и не осталось.

Вспомним, как в 1999 году Болгария, Румыния и Венгрия воспретили пролёт через своё воздушное пространство даже невооружённых самолётов России для снабжения русского контингента, занявшего аэропорт Слатина в Косово. На сей раз доставка российских ЗРК осуществлялась также по воздуху. В случае конфликта с НАТО этот путь будет, разумеется, исключён.

Не просто учения с сербами

Однако то, что на нынешних учениях на территории сербской авиабазы Батайница развёрнут не только дивизион С-400, но и батарея зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», говорит о том, что предусматриваемая «отработка практических действий по противовоздушной обороне охраняемого района» означает нечто большее, чем указывается в сообщениях. Потому что тут не просто «российские и сербские подразделения ПВО совместно выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника». Это на деле – учения по отработке всего комплекса мер и действий для боевого дежурства по противовоздушной обороне, включая в том числе и защиту зенитно-ракетных комплексов в ближней зоне.

ЗРПК «Панцирь-С1». Фото: MOD Russia / Globallookpress

Напомним, что ЗРПК «Панцирь-С1» представляет собой ракетно-артиллерийский комплекс с боезапасом в 12 ракет 57Э6 с дальностью до цели от 1,2 км до 20 км и высотностью от 15 метров до 15 километров – и 1400 бронебойно-зажигательных снарядов калибром 30 мм, которые могут быть выпущены со скорострельностью 5 тысяч выстрелов в минуту на эффективную максимальную дальность стрельбы в 4 км. Его двухдиапазонная трёхкоординатная РЛС 1РС1-1 (и 1РС2) с фазированной антенной решёткой обнаруживает цели на дальности до 36 км. Правда, в случае, когда эффективная площадь рассеяния (ЭПР) цели составляет 2 м², но возможность вести слежение и в миллиметровом диапазоне позволяет видеть и более малозаметные цели, хоть и на ближайших расстояниях. В частности, по некоторым данным, на дистанции 3,6 км комплекс видит беспилотники с совершенно карликовым ЭПР. Что, кстати, и доказано в процессе обороны от них базы Хмеймим в Сирии. И не раз. Точнее, не разы, а десятки раз.

Словом, уже из этих данных ясно, что «Панцирь-С1» – комплекс для ближнего прикрытия обороняемых объектов. И в данном случае это означает, что на учениях отрабатывается не просто стрельба по условным целям, но прежде всего – комплексная оборона объекта ПВО. И то, что всё это проходит на сербской базе ВВС, позволяет фантазировать (о, только фантазировать!) о том, что однажды и до всякого угрожаемого периода два суверенных государства самым законным и даже невинным образом примут решение защитить базу Батайница от воздушных угроз вероятного противника.

Тем более что как раз на днях было объявлено: «сербская армия получит на вооружение ЗРПК «Панцирь-С», которые «будут поставлены в рамках ранее заключённого контракта». Причём посол Сербии в России Мирослав Лазански намекнул, что речь идёт «не только о ЗРПК «Панцирь-С», но и о других типах зенитных комплексов» – «особенно в области противовоздушного ракетного оборудования».

Оно, конечно, и «Буки» с «Торами» – тоже ракетные комплексы, но средней дальности, так что на них намекать, пожалуй, смысла не было. Особенно когда весь мир помнит, как сербские зенитчики уже сбивали американский самолёт-«невидимку» F-117 в 1999 году из вообще допотопной (1958 года) С-125 «Нева».

Клещи для НАТО

Таким образом, как только будет решён вопрос с размещением комплекса противовоздушной обороны на базе ВВС Сербии – что, повторимся, полностью вписывается во все международные нормы мирного времени, – на южном фланге НАТО появится зона затруднённого доступа авиации НАТО. С радиусом 400-500 км, где может быть сбит любой самолёт НАТО. Включая хвалёный F-35, который американцы боятся даже показывать в пределах действия РЛС С-400. Иначе рухнет вся легенда о его «невидимости». А значит, судя по возможностям «Триумфа», и его «несбиваемости».

F-35. Фото: Keith Tarrier / Shutterstock.com

И тут остаётся только вспомнить, что на северном фланге НАТО, на территории Калининградской области, уже сегодня потенциально бесполётную зону для самолётов НАТО создают другие комплексы С-400 «Триумф». А это, по словам Дейва Маджумдара, редактора нашего любимого американского издания по военно-политическим темам The National Interest, вызывает «открытую озабоченность» военных НАТО.

Всё дело в том, что комплексы С-400 достаточно эффективны для того, чтобы превратить большие участки территории в соседней Польше и Литве фактически в бесполётную зону для обычных боевых самолётов, не обладающих характеристиками малозаметности, в том случае, если там разразится конфликт,

– пишет Маджумдар.

«Это очень серьёзно», – приводит автор слова тогдашнего (2015 г.) командующего ВВС США в Европе генерала Фрэнка Горенца (Frank Gorenc).

И далее: «По словам Горенца, российская армия создала в Калининградской области эшелонированную и комплексную систему противовоздушной и противоракетной обороны таким образом, что это затрудняет доступ к данному району».

ЗРК С-400. Фото: ID1974 / Shutterstock.com

Вот тут необходимы поправки. Границы зоны прикрытия по дальности со стороны ЗРК С-400 достигают 400 км. Дальность обнаружения – 600 км. То есть в бесполётную зону в случае чего превращаются не «большие участки территории» в Польше (Литву вообще можно в данном контексте не рассматривать), а территория всей Польши. А также части Германии, Чехии и Словакии. Если мы теперь на это наложим радиус действия потенциального района ПВО, то увидим, что возможная бесполётная зона для летательных аппаратов НАТО будет простираться от германского Берлина до болгарской Варны и греческих Афин.

По сути, вся восточная Европа станет одной большой бесполётной зоной.

Вот в этом и заключается подлинное военное значение учений «Славянский щит – 2019» в Сербии.