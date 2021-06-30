Россия взяла Британию "на слабо": В Лондоне испугались уничтожения авианосца Queen Elizabeth

Истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" применяют в военных учениях в Сирии. В Британии испугались за сохранность авианосца Queen Elizabeth.

Россия разместила лучшие в своём классе военные самолёты на базе в Сирии и вооружила их новейшими гиперзвуковыми "убийцами авианосцев", чтобы следить за авианосцем Королевского флота Queen Elizabeth в Средиземном море, пишет британское издание Daily Express. Оно связывает это с ответом на недавнюю провокацию британского эсминца Defender у берегов Крыма.

Речь идёт о военных учениях в Сирии, в которых принимают участие самолёты МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Британское издание напоминает, что данные ракеты летят в десять раз быстрее скорости звука, а их дальность поражения составляет около двух тысяч километров. И они могут быть вооружены ядерными боеголовками.

Ожидается, что Москва стремится сделать заявление и попытается приблизить свои истребители к авианосцу,

- приводит издание слова источника газеты Sunday Express.

По мнению Daily Express, таким образом Россия пытается взять Британию "на слабо".

Напомним, что британское Минобороны до сих пор отрицает факт предупредительной стрельбы по эсминцу Defender, который без разрешения вошёл в территориальные воды России. И это притом что есть видео Би-би-си и Минобороны России, подтверждающее стрельбу.