Россия вызывает США на прямой разговор по Донбассу

Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсудить с США ситуацию в Донбассе, поскольку очевидно, что Берлин и Париж дистанцируются, а Вашингтон, напротив, проявляет инициативу. Разговор состоится на уровне первых лиц.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил подготовку встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Когда состоится встреча, пока неясно. Зато понятно, какие вопросы там будут обсуждаться. По крайней мере, тема Украины будет поднята точно.

Россия исходит из того, что США лучше Европы понимают ситуацию вокруг "Минска-2", эта тема поднимается при контактах с американской стороной, - заявил Лавров.

Что до наших европейских партнёров, ситуация непростая:

Россию очень тревожит упрямство, с которым Берлин и Париж не хотят поддерживать выполнение Минских соглашений, - сказал министр.

Стоит отметить, что у тревоги России есть предыстория, о которой мы уже рассказывали. Пока Украина наращивает агрессию на территории Донбасса, Берлин и Париж только делают вид, что придерживаются Минских соглашений. А на деле потворствуют "украинской военщине", как отметил сегодня Сергей Лавров. Эта ситуация России не нравится, потому ранее и были опубликованы переписки Лаврова с партнёрами по "Минску-2".

Раскрытая переписка

Решение о публикации переписки было принято для прекращения дальнейших спекуляций на тему роли России в урегулировании ситуации на Украине. Деловая переписка министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своими коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом достаточно обширна, все документы из Германии и Франции переведены на русский язык.

В частности, как становится известно из переписки главы МИД России, Сергей Лавров предлагал варианты урегулирования конфликта в Донбассе через налаживание прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском. Главы МИД европейских стран отвергли эти предложения.

"Не буду скрывать: ваш ответ разочаровал. Чего стоит фраза о том, что в наших предложениях есть положения, которые "наверняка не будут приняты" в нормандском формате", - ответил Лавров сразу двум своим визави.

Реакция оппонентов

Лишь спустя двое суток немецкие и французские партнёры решили отреагировать на демарш России. Причём сделали это только в комментарии для СМИ, а не в официальном заявлении. Позицию МИД Германии приводит РИА Новости:

Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова обнародовать эти конфиденциальные обсуждения. Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики, - заявили в ведомстве.

Получается, саботаж Минских соглашений, признанных единственным разрешением конфликта в Донбассе, - не нарушение?

Последовала реакция и из Франции. Ответ - как под копирку с немецким. В дипведомстве заявили, что приняли к сведению публикацию переписки, но считают такой подход противоречащим дипломатическим правилам.

Как видится, Франция и Германия обиделись зря, ведь пока раскрыта лишь деловая переписка с исключительно дипломатическими формулировками. Между тем действия так называемых партнёров иногда заставляют высказываться жёстче.

"Достали!" и слово президента

Сергей Лавров вчера пояснил, почему была опубликована эта деловая переписка. Сказал коротко и ясно.

Мы все люди! - эмоционально произнёс министр и продолжил: - Можно сказать, достали!

Эффект от раскрытой переписки усилил и президент России Владимир Путин, подчеркнув, что Франция и ФРГ потакают курсу Киева на демонтаж Минских соглашений. Хотя на словах и продолжают признавать документ как единственно верный способ разрешения конфликта на юго-востоке Украины.

Подобная двойственность приводит к ожидаемому результату.

"(Это) заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик", - подчеркнул президент России.

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