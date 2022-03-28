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Россия вывела мир на путь дедолларизации: Выпад против США поддержали две крупные державы
28 марта 2022, 18:20 • 389 • Политика
Россия вывела мир на путь дедолларизации, частично переведя расчёты за газ в рубли, заметил Пётр Заборцев. Он добавил, что выпад против США и ЕС поддержали две крупные державы - Китай и Саудовская Аравия, которые задумались о переходе на юани в двусторонней торговле.
Ведущий канала Царьград Никита Комаров заметил в эфире программы "Без цензуры", что если в 2010 году доля доллара в мировых резервах составляла 88%, то в прошлом она упала до 60%.
Кроме того, на момент 2001-го на расчёты в американской валюте приходилось до 85% от всей международной торговли. Этот показатель по сравнению с текущим годом сократился больше чем вдвое - до 38,85%.
Эти данные в прямом эфире оценил экономист Пётр Заборцев. Он подчеркнул, что доминирование экономики США понемногу сходит на нет, промышленные производства перемещаются в Восточную Азию и другие регионы мира.
Соответственно, постепенно размывается и влияние доллара. Безусловно, решение президента России Владимира Путина частично перевести расчёты за торговлю русским газом в рубли обеспечит свой вклад в ослабление американской валюты.
Вслед за Москвой об уходе от доллара задумались и другие крупные игроки на международной арене. Так, Саудовская Аравия и Китай обсуждают возможный переход на юани в двусторонней торговле, напомнил эксперт.
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