Россия вытащит русских из американских тюрем. Лаврову передали список

Россия намерена вытащить русских из американских тюрем. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова передала министру иностранных дел Сергею Лаврову список граждан, которых лишили свободы в США.

Среди них, в частности, оказался Виктор Бут и Константин Ярошенко.

Да, письмо направлено, - подтвердила Москалькова агентству РИА "Новости".

Россия неоднократно обвиняла США в необоснованном уголовном преследовании своих граждан. Многие из них были задержаны в третьих странах по запросу США.

Мария Бутина, которая также успела побывать за решёткой в США по обвинению в работе иностранным агентом, сравнила американскую тюрьму с ГУЛАГом, а заключённых - с узаконенными рабами. Она заявила, что с ней обращались как с террористкой, хотя общественной опасности девушка явно не представляла. Отбыв часть срока, Бутина смогла вернуться на родину по договорённости двух стран.

Напомним, что президент России Владимир Путин в середине июня встретился со своим американским коллегой Джо Байденом и обсудил ряд вопросов. Одним из них был вопрос обмена заключёнными.