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Россия вытащит русских из американских тюрем. Лаврову передали список
02 июля 2021, 20:15 • 70 • Политика
Россия намерена вытащить русских из американских тюрем. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова передала министру иностранных дел Сергею Лаврову список граждан, которых лишили свободы в США.
Среди них, в частности, оказался Виктор Бут и Константин Ярошенко.
Россия неоднократно обвиняла США в необоснованном уголовном преследовании своих граждан. Многие из них были задержаны в третьих странах по запросу США.
Мария Бутина, которая также успела побывать за решёткой в США по обвинению в работе иностранным агентом, сравнила американскую тюрьму с ГУЛАГом, а заключённых - с узаконенными рабами. Она заявила, что с ней обращались как с террористкой, хотя общественной опасности девушка явно не представляла. Отбыв часть срока, Бутина смогла вернуться на родину по договорённости двух стран.
Напомним, что президент России Владимир Путин в середине июня встретился со своим американским коллегой Джо Байденом и обсудил ряд вопросов. Одним из них был вопрос обмена заключёнными.
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