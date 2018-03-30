Россия высылает четырех канадских дипломатов в качестве ответной меры

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ОТТАВА, 30 марта. /ТАСС/. МИД Канады подтверждает, что из России будут высланы четыре канадских дипломата в ответ на решение Оттавы выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Адам Остен.

"Мы можем подтвердить, что четыре канадских дипломата были объявлены российским правительством персонами нон грата", - сказал он, добавив, что этим сотрудникам МИД и их семьям ведомство окажет "всестороннюю поддержку при их возвращении в Канаду".

Остен напомнил, что Оттава приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в Москву "в знак солидарности с нашим близким союзником Соединенным Королевством". "Это действие не было направлено против народа России, с которым у Канады давние и плодотворные отношения. Канада по-прежнему привержена диалогу и сотрудничеству с Россией по вопросам, где [наши страны] сталкиваются с общими вызовами", - заключил дипломат.

Ранее правительство Канады приняло решение о высылке четырех российских дипломатов из посольства РФ в Оттаве и генконсульства в Монреале по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Кроме того, Оттава отклонила три заявки российского правительства на аккредитацию дополнительного дипломатического персонала для работы в Канаде.

В пятницу в российский МИД были вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручили ноты протеста, а также объявили об ответных мерах.

В конце марта ряд государств в рамках скоординированной акции объявил о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после инцидента в Солсбери.