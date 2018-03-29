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Россия высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге
29 марта 2018, 20:24 • 306 • Политика
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге.
Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В эти минуты посол США в РФ Джон Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США, - сказал он. - Они включают высылку аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства в Санкт-Петербурге".
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