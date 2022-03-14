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Россия выступила за "переезд" ООН: "Позволил бы снять лишнее напряжение"

14 марта 2022, 11:35  •  491 • Политика
Россия выступила за "переезд" штаб-квартиры Организации Объединённых Наций. По словам директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичёва, такой шаг позволил бы" снять лишнее напряжение".
В интервью РИА Новости он заявил, что Россия положительно относится к идее о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну. По словам Ильичёва, это помогло бы снять лишнее напряжение "со сложного процесса поиска коллективных ответов на глобальные вызовы современности". Также, по его словам, такой "переезд" помог бы сделать общую работу дипломатов значительно менее политизированной, чем сейчас.
Однако он отметил, что на сегодняшний день получить согласие всех стран - членов ООН было бы нереально, в том числе потому, что такое решение связано с серьёзными финансовыми издержками.

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