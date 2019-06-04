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Россия выступила против того, чтоб от имени Совбеза ООН требовать подтверждений прекращения огня в Сирии
04 июня 2019, 01:54 • 58 • Политика
Россия, по данным СМИ, выступила против инициативы от имени Совбеза ООН требовать дополнительных подтверждений по вопросу прекращению огня в Сирии. "Зачем отдельные заявления?", - указали на избыточность требований документа представители РФ.
Россия не стала поддерживать предложении Германии, Кувейта и Бельгии от имени Совбеза ООН, суть которого заключалась бы в подтверждении сирийских сторон прекращения ими огня. Как передает РИА Новости, причиной такого решения стала избыточность требований.
Поскольку на этот счет уже существует меморандум, то дополнительные документы представители РФ сочли излишними. "Всем известны позиции сторон по этому вопросу, отдельные заявления по нему не нужны", — цитирует агентство объяснение одного из источников.
Что касается упомянутого российско-турецкого меморандума, он был подписан в сентябре прошлого года. это стало итогом встречи двух министров обороны стран в Сочи.
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