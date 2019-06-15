Россия выступает за отказ от "боев без правил" в мировой торговле – Путин

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сейчас в мире ведутся торговые войны, которые больше стали напоминать "бои без правил".

"Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами, - сказал российский лидер, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. - Сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации".

Он добавил, что в настоящее время мировая торговля нуждается в восстановлении доверия между странами. А это возможно осуществить только коллективными усилиями. Российский президент также подчеркнул, что Россия выступает за отказ от "боев без правил" в мировой торговле.

"Для начала надо вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу, то есть товары первой необходимости, лекарства и медоборудование", - заметил Путин.