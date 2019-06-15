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Россия выступает за отказ от "боев без правил" в мировой торговле – Путин
15 июня 2019, 14:09 • 66 • Политика
Российский лидер Владимир Путин, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявил, что Россия выступает за отказ от "боев без правил" в мировой торговле.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сейчас в мире ведутся торговые войны, которые больше стали напоминать "бои без правил".
"Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами, - сказал российский лидер, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. - Сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации".
Он добавил, что в настоящее время мировая торговля нуждается в восстановлении доверия между странами. А это возможно осуществить только коллективными усилиями. Российский президент также подчеркнул, что Россия выступает за отказ от "боев без правил" в мировой торговле.
"Для начала надо вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу, то есть товары первой необходимости, лекарства и медоборудование", - заметил Путин.
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