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Россия выслала украинского дипломата и вынесла Киеву предупреждение

26 апреля 2021, 19:15  •  82 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Если Незалежная продолжит действовать в том же духе в отношении российских дипломатов, будут новые меры
Сотрудника украинского посольства выслали из России. Москва объявила его persona non grata и вынесла предупреждение Киеву. Если Украина будет действовать в той же манере относительно наших дипломатов, то последуют новые ответные меры. Об этом заявили в МИД России.
Украинскому дипломату"предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля с.г. Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена Посольству Украины в Москве", говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
Напомним, 19 апреля стало известно о высылке нашего дипломата из Украины. МИД России назвал это "недружественным шагом" со стороны Киева.
Тем временем на фоне дипломатического скандала СМИ обсуждают вероятность визита лидера Украины Владимира Зеленского в РФ 9 мая. Ситуацию прокомментировали и в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, никакой конкретики пока нет.

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