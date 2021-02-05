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Россия выслала трех европейских дипломатов

05 февраля 2021, 19:00  •  95 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Их заметили на несогласованных акциях в Москве и Петербурге
Дипломаты из Германии, Польши и Швеции были высланы из России. Такое решение приняли из-за их участия в незаконном митинге в поддержку Алексея Навального.
Как сообщает издание EU Observer, об этом решении сообщиили во время пресс-конференции с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Указывается, что во время брифинга Лавров также высказал Боррелю свои претензии по поводу предполагаемых нарушений прав человека в Евросоюзе.
В российском МИД подтвердили новость о том, что приняли решение о высылке дипломатов. Однако те страну еще не покинули – им предписано уехать из России в ближайшее время, сообщает РИА "Новости".
По данным МИД, дипломаты участвовали в незаконных акциях 23 января. Сотрудники работали в генконсульствах Швеции и Польше в Санкт-Петербурге, а немецкий дипломат в посольстве Германии в Москве.
Также в Министерство иностранных дел вызвали шведского посла, польского временного поверенного и немецкого посланника для заявления протеста и объявления о высылке дипломатов.

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