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Россия выслала сотрудника посольства Болгарии

26 мая 2021, 13:30  •  27 • Политика
МИД России сообщил о том, что наша страна высылает сотрудника посольства Болгарии в Москве, объявив его persona nоn grata.
Болгарский дипломат объявлен в России persona nоn grata. Соответствующую ноту о высылке сотрудника посольства в МИД России вручили послу республики Атанасу Крыстину.
Выдворение болгарского дипломата является, как подчеркнули в Министерстве иностранных дел России, ответной мерой на объявление persona nоn grata сотрудника нашего посольства в республике.
Напомним, инцидент случился ещё в апреле. МИД России расценивает высылку русского дипломата из Софии как "ничем не мотивированное решение".

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