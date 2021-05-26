Россия выслала сотрудника посольства Болгарии

МИД России сообщил о том, что наша страна высылает сотрудника посольства Болгарии в Москве, объявив его persona nоn grata.

Болгарский дипломат объявлен в России persona nоn grata. Соответствующую ноту о высылке сотрудника посольства в МИД России вручили послу республики Атанасу Крыстину.

Выдворение болгарского дипломата является, как подчеркнули в Министерстве иностранных дел России, ответной мерой на объявление persona nоn grata сотрудника нашего посольства в республике.

Напомним, инцидент случился ещё в апреле. МИД России расценивает высылку русского дипломата из Софии как "ничем не мотивированное решение".