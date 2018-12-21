Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Давно пора", предупреждали "неоднократно": Мария Захарова о...
Российский ракетный фрегат идет навстречу украино-американской "флотилии св...
БПЦ признала раскольнической новую церковь на Украине
"Бешеного пса заменят на бешеного бабуина": Гаспарян - об отставке мин...
Главная / Политика

Россия выслала шведского дипломата, написавшего книгу "Народ Путина" – МИД Швеции

21 декабря 2018, 17:54  •  63 • Политика
В МИД Швеции подтвердили высылку Москвой одного шведского дипломата. Как выяснилось, им оказался автор книги "Народ Путина — молчаливое большинство русских" Калле Книивиля.
В связи с решением Москвы скандинавские дипломаты выразили сожаление. В то же время, по их словам, это не стало для них неожиданностью.
Причиной решения России стал отказ Швеции выдать дипломатические визы двум российским дипломатам, пишет Expressen. Мотивом для отказа Швеция назвала их "опыт работы в российской разведке".
Напомним, Калле Книивиля является автором книги "Народ Путина — молчаливое большинство русских". В ней он пытается анализировать причины популярности президента России, а также делится наблюдениями над "обыкновенными русскими", которые поддерживают главу государства.
По выводам Книивиля, 1990-е годы были для России ужасным временем, после которого Владимир Путин восстановил в России порядок. В ходе создания книги финский журналист, ставший впоследствии дипломатом, брал интервью у граждан России, чтобы понять их образ мыслей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

63
Источник
Похожие новости
21 декабря 2018, 17:54
"Чтобы вы понимали уровень бреда": Симоньян составила рейтинг лучших претензий Лондона к RT
21 декабря 2018, 17:54
Россия выслала шведского дипломата, написавшего книгу "Народ Путина" – МИД Швеции
21 декабря 2018, 17:54
"Украинские избиратели мучаются от таких депутатов": В Госдуме ответили политику, требующему войну с Россией

20 декабря 2018, 22:24
"Вы очень красивый": Слепая девочка взяла интервью у Путина и "увидела его руками"
21 декабря 2018, 17:54
Мэттиса сменят "ястребы" и радикалы, но они не способны даже на войну с Пхеньяном
21 декабря 2018, 17:54
При встрече с Путиным украинский журналист "сам не поверил" в свою провокацию
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
21 декабря 2018, 01:39
"Ему наплевать, что Запад разносит его выступления в щепки": Немецкий журна...
21 декабря 2018, 04:54
Все-таки война? Порошенко перебросил десантников к Азовскому морю
21 декабря 2018, 14:39
Ответ Шойгу будет незамедлительным и неотразимым: Киеву прямо объяснили, чем закончит...
21 декабря 2018, 01:39
Ещё одна область Украины "заразилась" боязнью русского "культурного пр...
21 декабря 2018, 01:39
Министр обороны Украины Полторак призвал военных и моряков готовиться к войне
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
20 декабря 2018, 09:09
Президент Польши решил отозвать посла с Украины
20 декабря 2018, 02:54
"То, что никто не должен видеть": Цепь "случайностей" на Украине грозит Донбассу удушением - Кнырик
17 декабря 2018, 04:56
Вечер с Владимиром Соловьевым от 16.12.18
16 декабря 2018, 06:12
Обновленный Оппоблок поставил на Вилкула
19 декабря 2018, 03:55
Горбачёв после слов Путина попытался оправдаться за разоружение СССР
18 декабря 2018, 18:09
Под воду уйдут часть США, Лондон и Санкт-Петербург: Эксперты заявили об угрозе океанического апокалипсиса
15 декабря 2018, 02:24
"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызвало беспокойство в Сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.