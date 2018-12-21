Россия выслала шведского дипломата, написавшего книгу "Народ Путина" – МИД Швеции

В МИД Швеции подтвердили высылку Москвой одного шведского дипломата. Как выяснилось, им оказался автор книги "Народ Путина — молчаливое большинство русских" Калле Книивиля.

В связи с решением Москвы скандинавские дипломаты выразили сожаление. В то же время, по их словам, это не стало для них неожиданностью.

Причиной решения России стал отказ Швеции выдать дипломатические визы двум российским дипломатам, пишет Expressen. Мотивом для отказа Швеция назвала их "опыт работы в российской разведке".

Напомним, Калле Книивиля является автором книги "Народ Путина — молчаливое большинство русских". В ней он пытается анализировать причины популярности президента России, а также делится наблюдениями над "обыкновенными русскими", которые поддерживают главу государства.

По выводам Книивиля, 1990-е годы были для России ужасным временем, после которого Владимир Путин восстановил в России порядок. В ходе создания книги финский журналист, ставший впоследствии дипломатом, брал интервью у граждан России, чтобы понять их образ мыслей.