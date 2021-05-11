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Россия выслала помощника румынского атташе

11 мая 2021, 17:50  •  155 • Политика
Россия выслала помощника румынского атташе в ответ на аналогичные действия Бухареста. Дипломату дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
Об этом во вторник сообщает Министерство иностранных дел России. Там отметили, что высылка помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску стала ответом на придание статуса персоны нон грата помощнику военного атташе России в Бухаресте.
Данный шаг предпринят в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля persona non grata помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте, - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее Чехия выслала из страны ряд русских дипломатов в связи со "шпионским скандалом", который неожиданно вспыхнул в Праге спустя семь с лишним лет после событий во Врбетице. Чешские власти призвали страны ЕС последовать их примеру. На этот призыв уже откликнулись Эстония, Латвия, Литва, Польша и Словакия. Румыния тоже не осталась в стороне и выслала помощника военного атташе России. Впрочем, Бухарест не стал пояснять причину высылки дипломата. Он лишь отметил, что действия представителя России якобы противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

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