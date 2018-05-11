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«Россия вырвалась вперёд»: разрабатывают ли США аналоги гиперзвуковых систем «Кинжал» и «Авангард»
11 мая 2018, 07:39 • 50 • В мире
Западные СМИ восприняли парад Победы в Москве как демонстрацию успеха России в создании оружия нового поколения. Наибольшего внимания удостоился ракетный комплекс «Кинжал», который, по мнению экспертов, олицетворяет лидерство РФ в сфере гиперзвуковых технологий. Сообщается, что Соединённые Штаты ускорили разработку прототипов нескольких видов летательных аппаратов. В частности, в Пентагоне планируют создать гиперзвуковые боевые блоки, ракеты и беспилотники. Насколько продвинулись США в работе с гиперзвуком, разбирался RT.
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на военном параде в Москве © YURI KADOBNOV / AFP
Россия продемонстрировала на параде Победы арсенал новейшего оружия, говорится в публикации Defense News. Издание обратило внимание на пролёт истребителей МиГ-31К, оснащённых гиперзвуковыми авиационными комплексами «Кинжал». Это был дебют новейших российских ракет.
При этом The Washington Times отмечает, что «Кинжал» способен преодолевать любую систему ПРО и является самым совершенным неядерным оружием.
Как полагает издание, за последние годы Россия и Китай смогли обогнать Соединённые Штаты в сфере гиперзвука.
В то же время США, по мнению The Washington Times, остаются лидером в гонке вооружений, превосходя Москву и Пекин в других областях.
5 мая заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что в настоящее время на опытно-боевом дежурстве находятся десять МиГ-31, готовых к применению «Кинжала» «в зависимости от ситуации».
Впервые о создании «Кинжала» заявил президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года, выступая с посланием к Федеральному Собранию. Также глава государства анонсировал старт серийного производства гиперзвукового планирующего крылатого блока «Авангард» (изделие 4202), которым будут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).
«Подобие российского «Авангарда»
В преддверии Дня Победы американский портал Warrior Maven сообщил, что Военно-воздушные силы США ускоряют работы по созданию прототипов гиперзвукового оружия. Военные стремятся как можно скорее начать процедуру испытаний и передать новейшие образцы в войска.
Помимо ВВС, участие в проектах принимают NASA, Сухопутные силы, Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), ведущие производители боевых систем корпорации Lockheed Martin, Raytheon и Boeing.
Отмечается, что в настоящее время США сосредоточили усилия на двух проектах. Первый подразумевает создание гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования (Air-Launched Rapid Response Weapon, ARRW), второй — неядерного гиперзвукового ударного средства (Hypersonic Conventional Strike Weapon, HCSW).
Как рассказала журналистам Warrior Maven представитель ВВС майор Эмили Грабовски, «у двух систем различные профили полёта, объёмы полезной нагрузки и взаимодополняющие наступательные возможности». По её словам, основная задача Военно-воздушных сил заключается в «максимально быстром развитии этих (гиперзвуковых) технологий до возможности их практического применения».
По мнению эксперта, HCSW необходимо ВВС США для нанесения ударов по любой точке мира в течение часа. Наиболее вероятными целями данного вида гиперзвукового оружия являются командные пункты противника.
По сообщениям американских СМИ, стратегический план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) американских ВВС предполагает создание к 2020 году ударного вооружения в виде ракеты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД). Данная силовая установка предназначена для обеспечения полётов в стратосфере (на высоте 11—50 км).
Ранее директор DARPA Стивен Уокер сообщил журналистам, что в 2019 году пройдёт серия лётных испытаний прототипов гиперзвукового вооружения.
Он подчеркнул, что работы по созданию гиперзвуковых комплексов являются ответом на активное наращивание потенциала в данной сфере со стороны Китая и России.
В более отдалённой перспективе в планах ВВС США создание гиперзвукового беспилотного летательного аппарата. Согласно плану НИОКР, Пентагон должен получить прототип БПЛА к 2030 году. Источники портала Warrior Maven сообщают, что беспилотник появится приблизительно в 2030-х или 2040-х годах.
«Речь идёт о разработке так называемого самолёта шестого поколения на основе технологий пятого поколения, то есть стоящих на вооружении США истребителей F-35 и F-22. Безусловно, это дорогое удовольствие, но проект вполне реализуем, если подобные аппараты будут использоваться для выполнения несложных миссий — в районах, где американцы не встретят сопротивление авиации другого государства», — пояснил Корнев.
Методом проб и ошибок
США первыми в мире представили экспериментальные образцы гиперзвуковых аппаратов, которые способны развивать скорость свыше 5 Махов (от 6150 км/ч). Так, с 1959 по 1970 год американские ВВС эксплуатировали самолёт-ракетоплан North American X-15, максимальная скорость которого составляла 7274 км/ч.
В основу конструкции этого пилотируемого аппарата легла немецкая баллистическая ракета V-2 («Фау-2»). Самолёт запускался с внешней подвески стратегического бомбардировщика B-52 и использовался исключительно в экспериментальных целях.
Работы по гиперзвуковому оружию США ведут, предположительно, со второй половины 1990-х годов.
27 марта 2004 года была запущена усовершенствованная модель X-43. Полёт прошёл успешно, и аппарат смог преодолеть скоростной барьер в 9 Махов.
Но, несмотря ряд технологических достижений, Пентагон закрыл программу испытания аппарата.
Аналогичная судьба ожидала управляемый боевой блок Falcon HTV-2: 20 апреля 2010 года глайдер стартовал с борта ракеты-носителя Minotaur IV, достиг скорости в 20 Махов, но был потерян в верхних слоях атмосферы.
Из открытой информации известно, что наиболее успешным проектом стала гиперзвуковая ракета воздушного базирования X-51A Waverider с ГПВРД, со скоростью аппарата 5,1 Маха. В 2010 году в Пентагоне заявили, что на базе противоракеты SM-3 Block IIA будет создана гиперзвуковая ракета морского базирования ArcLight дальностью до 3,8 тыс. км. Боеприпас предназначен для размещения в пусковых установках ракет SM-3, которыми оснащены американские эсминцы и крейсера. О его характеристиках ничего не известно.
От «Альбатроса» до «Авангарда»
Дмитрий Корнев отметил, что разработка гиперзвукового оружия в США, как и в России, носит секретный характер.
Однако, учитывая особенности военной инфраструктуры Соединённых Штатов, собеседник RT предполагает, что с помощью возможных достижений в гиперзвуковых технологиях американцы рассчитывают повысить мощь флота и авиации.
«Американцам ни к чему вкладывать огромные деньги в гиперзвуковые системы наземного базирования. Глобальную силу США демонстрируют прежде всего в воздухе и на море. С большой вероятностью появление гиперзвуковых ракет стоит ожидать в ВВС и палубной авиации», — отметил Корнев.
По мнению эксперта, отставание Америки от России по гиперзвуку связано с тем, что США позднее начали работы по проектам боевых экспериментальных систем. Советский Союз запустил научные и прикладные исследования в первой половине 1980-х годов. В 1990—1992 годах на полигоне Капустин Яр СССР проводил испытания планирующих блоков 15П170 «Альбатрос», которые, как предполагается, легли в основу комплекса «Авангард».
«Созданию гиперзвукового оружия уделялось огромное внимание руководства страны, несмотря на бурные политические перемены и периоды безденежья. Колоссальный научно-исследовательский задел достался нам от СССР. Тем не менее нынешнее гиперзвуковое оружие и тот факт, что в гонке за гиперзвук наша страна вырвалась вперёд США, — это несомненное достижение российских учёных», — резюмировал Корнев.
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