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Россия выразила Японии протест из-за ролика с японскими Курилами

04 июля 2019, 22:54  •  64 • Политика
Москва выразила протест Японии из-за видеоролика к саммиту G20, в котором Курильские острова были обозначены как японская территория. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Нота была вручена японскому послу 2 июля, передает РЕН ТВ.
Захарова подчеркнула, что Япония воспользовалась статусом председателя G20 для продвижения необоснованных претензий к России. Она напомнила, что эти материалы противоречат документам, закрепляющим итоги Второй мировой войны.
Видеоролик, на котором спорная гряда из четырех островов обозначена как часть Японии, был опубликован на сайте б«ольшой двадцатки» перед саммитом в Осаке. Он также появился на YouTube-канале японского премьера Синдзо Абэ и демонстрировался на всех площадках саммита. Комментируя эту ситуацию, в Совете Федерации заявили, что напоминать таким образом о территориальных спорах между Москвой и Токио на крупном международном мероприятии не стоило.
Курильские острова стали частью СССР по итогам Второй мировой войны. Япония не признает это решение и называет Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду своими северными территориями. Из-за этого разногласия мирный договор между странами по сей день не подписан.
В 2018 году президент России Владимир Путин и Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

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