Россия вырастила уникальное созвездие фигуристок. Но кто лучшая?

Уважаемые спортивные болельщики и любители фигурного катания, пришло время подведения итогов!

Весь фигурнокатательный сезон-2020/2021 мы наслаждались выступлениями российских фигуристок, которые великолепно проявили себя не только на национальных первенствах, но и на международных соревнованиях. На чемпионате мира в Стокгольме россиянки заняли весь пьедестал, а под конец сезона — впервые в истории — в составе сборной победили еще и на командном турнире в Японии.

Теперь для нас настал момент выбрать среди них лучшую из лучших!

Предлагаем вам поучаствовать в опросе "Лучшая фигуристка года (сезон-2020/2021)".

Список претенденток на звание "Лучшая фигуристка года (сезон-2020/2021)" выглядит следующим образом: Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Дарья Усачева, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Майя Хромых.

Российские фигуристки

Данный перечень составлен исключительно в алфавитном порядке (по имени), без каких-либо намеков и предпочтений.

И перед тем как Вы отдадите голос за одну из семи фигуристок, вспомним достижения каждой из них в прошедшем сезоне.

Александра Трусова

© РИА Новости / Александр Вильф Александра Трусова

Сезон-2020/2021 поклонники "Русской Ракеты" точно запомнят надолго. В мае 2020 года Александра Трусова сенсационно покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в академию фигурного катания к Евгению Плющенко.

Под руководством нового тренера осенью 2020 года Саша выигрывает два этапа Кубка России, не совсем удачно выступает на московском этапе серии Гран-при (заняв лишь четвертое место) и становится третьей на чемпионате страны, тем самым обеспечив себе право выступить за национальную сборную в 2021 году на международных турнирах.

На чемпионате мира в Стокгольме в конце марта 2021 года Александра после неудачи в короткой программе, занимая промежуточное 12-е место, совершает настоящий прорыв — она выигрывает произвольную программу, в итоге завоевывая бронзовую медаль мирового первенства.

Выступление Саши Трусовой в столице Швеции не обошлось и без традиционного для нее мирового рекорда: в произвольной программе она исполнила каскад 4 лутц + 3 тулуп, получив за элемент наивысшую оценку у женщин-одиночниц — 19,48 балла.

Алена Косторная

© РИА Новости / Владимир Песня Алена Косторная

Еще дальше в своих экспериментах по смене тренерского состава пошла Алена Косторная.

Вслед за Александрой Трусовой в начале сезона-2020/2021 Алена со скандалом переходит из "Самбо-70" в академию все того же Евгения Плющенко, но уже в марте 2021 года она вновь меняет главного тренера, вернувшись с понурой головой и извинениями к Этери Тутберидзе.

Тренируясь у Евгения Плющенко и Сергея Розанова, Алена Косторная приняла участие лишь в трех национальных стартах сезона. Официальная причина, из-за которой фигуристка пропустила несколько турниров, — ковид.

Осенью 2020 года Косторная завоевывает серебряную медаль на этапе Кубка России в Казани, затем она вновь становится второй уже на этапе Гран-при в Москве.

Под конец сезона, в феврале 2021 года, Алена занимает скромное шестое место в финале Кубка России, которое не позволяет ей отобраться в состав сборной страны для участия в международных турнирах.

Этот обескураживающий итог сотрудничества фигуристки с академией Плющенко и стал отправной точкой в принятии решения Косторной вернуться к Тутберидзе.

Включение Алены Косторной в число претенденток на звание "Лучшая фигуристка года", безусловно, играет роль некой моральной поддержки для нашей выдающейся фигуристки и дополнительным стимулом для нее продолжать бороться за место под фигурнокатательным солнцем.

Ведь Алена, даже находясь не в самой своей лучшей форме, на этапе Кубка России и на московском этапе Гран-при уверенно лидировала после коротких программ, опережая тех же Трусову и Туктамышеву.

Анна Щербакова

© РИА Новости / Александр Вильф Анна Щербакова

Прошедший сезон для Ани Щербаковой стал по-настоящему золотым. Она выиграла все официальные турниры, в которых принимала участие, — грандиозное достижение для 17-летней российской фигуристки.

Осенью 2020 года Анна Щербакова побеждает на двух этапах Кубка России и героически, буквально из последних сил преодолевая последствия ковида, из-за которого она пропустила ноябрьский этап Гран-при в Москве, в третий раз подряд выигрывает золотую медаль чемпионата страны.

Золотой период Анны Щербаковой продолжился и в 2021 году: первое место на чемпионате мира в Стокгольме и победа на командном турнире в Японии. На последнем Анна принесла в копилку сборной России максимально возможные 24 балла, выиграв и короткую, и произвольную программы.

Таких стопроцентных результатов в сезоне-2020/2021 не добивалась ни одна фигуристка в мире.

Дарья Усачева

© РИА Новости / Максим Богодвид Дарья Усачева

Получив уникальную возможность участвовать в национальных турнирах наравне со взрослыми фигуристами, подопечная Этери Тутберидзе — 14-летняя Дарья Усачева довольно успешно ею воспользовалась, составив достойную конкуренцию сильнейшим спортсменкам.

Осенью 2020 года на двух этапах Кубка России Дарья завоевала серебро и бронзу.

На декабрьском чемпионате страны она стала четвертой, пропустив вперед лишь фигуристок, владеющих элементами ультра-си: Трусову, Валиеву и Щербакову.

В финале Кубка России в феврале 2021 года Дарья Усачева вновь оказалась среди лучших — юная фигуристка завоевала бронзовую медаль.

Елизавета Туктамышева

Императрица фигурного катания прошедший сезон провела на высочайшем уровне, и особенно Елизавете удалась его вторая половина.

Осенью 2020 года, начав с бронзовой медали этапа Кубка России, Туктамышева в блестящем стиле побеждает на этапе Гран-при в Москве.

Но развить успех на последующих турнирах ей помешал вездесущий ковид, и на чемпионате России, не до конца восстановившись после болезни, она показывает лишь седьмой результат.

В феврале 2021 года в финале Кубка России Елизавета занимает четвертое место и зарабатывает себе право (впервые с 2015 года) выступить за сборную страны на чемпионате мира в Швеции.

И уже в Стокгольме Туктамышева вновь заставляет заговорить о себе весь мир: в 24 года — спустя шесть лет (!) после победы на мировом первенстве в Шанхае — она снова оказывается в числе призеров чемпионата мира, завоевав серебряную медаль.

Кульминацией сезона-2020/2021 для Туктамышевой становится командный турнир в Японии, на котором она в статусе капитана сборной зарабатывает для России 21 балл из 24 возможных, тем самым внеся огромный вклад в историческую победу нашей команды.

Камила Валиева

© РИА Новости / Владимир Песня Камила Валиева

Также получив возможность выступать среди взрослых фигуристок на российских соревнованиях в сезоне-2020/2021, 14-летняя Камила Валиева настоящим торнадо пронеслась по всем турнирам, в которых она принимала участие, закрепив за собой статус одной из главных надежд на высшую награду Олимпиады-2022.

Завоевав золото и серебро на осенних этапах Кубка России, на дебютном для себя чемпионате страны Камила поднялась на второе место, уступив лишь невероятной Анне Щербаковой.

Правда, уже через пару месяцев Камила смогла взять реванш у своей подруги по группе Тутберидзе на Кубке Первого канала, обыграв Щербакову и в короткой, и в произвольной программах. Но так как это был коммерческий турнир, больше похожий на спортивное телешоу, его результаты мы учитывать не будем.

Сезон-2020/2021 Камила Валиева завершила на победной ноте. Юная фигуристка завоевала золотую медаль в финале Кубка России, продемонстрировав уникальный технический контент — Камила попыталась исполнить в одной программе тройной аксель и сразу три четверных прыжка.

Майя Хромых

© РИА Новости / Александр Вильф Майя Хромых

Майя Хромых, еще одна талантливая юниорка, которой предоставили возможность выступить на взрослых турнирах сезона-2020/2021, воспользовалась этим правом с переменным успехом.

Но уже в самом конце сезона ученица Этери Тутберидзе так громко хлопнула дверью, что не включить ее в наше голосование было бы крайне несправедливо.

На осенних этапах Кубка России Майя стабильно занимала третьи места, но на чемпионате страны стала лишь пятой, хотя в условиях той невероятной конкуренции подобный результат можно признать очень даже неплохим.

Самым большим успехом для юной фигуристки стал финал Кубка России, где она заняла второе место, в потрясающем стиле победив в произвольной программе.

Тогда, на февральских соревнованиях в московском "Мегаспорте", Майя Хромых уверенно исполнила два четверных прыжка — сальхов и тулуп, тем самым обретя долгожданный статус фигуристки, имеющей в своем техническом арсенале ультра-си элементы.

Великолепная семерка

Итак, мы с вами вспомнили основные достижения фигуристок, которые поборются в нашем опросе за звание "Лучшая фигуристка года (сезон-2020/2021)".

Среди претенденток на него, как вы уже заметили, только россиянки. Представительницы других стран в этот список не попали, так как ничего выдающегося в прошедшем сезоне они не продемонстрировали.

Лучшая из них — американка Карен Чен, заняв четвертое место на чемпионате мира в Стокгольме, очень слабо выступила на командном турнире, а японка Каори Сакамото, которая удачно исполнила произвольную программу на том же командном первенстве, в Стокгольме была лишь шестой. Ее соотечественница Рика Кихара крайне неудачно провела концовку сезона, на всех международных стартах оказавшись за пределами тройки лидеров. Все очень и очень скромно у наших соперниц.

Так что в итоговом списке оказались только самые лучшие, самые титулованные, самые технически одаренные представительницы мирового женского фигурного катания, превосходно проявившие себя в сезоне-2020/2021.

Настоящая великолепная семерка уникальных фигуристок, и кто станет лучшей из них — решаете только вы!