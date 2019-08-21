Россия вынуждена защищаться: Путин "зеркально" уколол США на встрече с главой Финляндии

Президент России Владимир Путин в среду провёл переговоры с главой Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки.

Финляндия видит улучшения

Как заявили в Кремле, в рамках диалога стороны обсудили актуальные международные вопросы, сотрудничество в Арктическом регионе, а также проблему обеспечения безопасности полётов над Балтикой. В Хельсинки акцент делали на урегулировании конфликта в Донбассе.

Российский лидер прибыл в резиденцию Ниинисте на автомобиле Aururs. После этого политики обменялись рукопожатиями, а Путин оставил запись в книге для почётных гостей. В общей сложности переговоры продлились около часа.

Как отметил на пресс-конференции Саули Ниинисте, отношения Хельсинки и Москвы постоянно улучшаются. Особенно это заметно в сферах торговли и туризма.

"Многое пошло по пути улучшения", - пояснил он.

Контакты по всем линиям

Непосредственно Владимир Путин проинформировал журналистов о том, что работы по прокладке финского участка газопровода "Северный поток - 2" успешно завершены.

"Сегодня закончена работа по прокладке этой трубопроводной системы на финляндском участке, в финляндской исключительной экономической зоне", - цитирует его слова РИА ФАН.

Глава государства также акцентировал внимание на том, что контакты с Финляндией идут по всем линиям. Особое внимание уделяется гуманитарным связям.

Путин "зеркально" ответил США

Владимир Путин также затронул и инцидент под Северодвинском, где во время военных испытаний произошёл взрыв, унесший жизни пяти человек. Президент заверил, что ситуация с радиационным фоном находится в норме, что подтверждают и соседние государства. Он подчеркнул, что велись работы над перспективными видами вооружений, чего Москва и не скрывает.

"Это для всех очевидно, это объективные данные", - пояснил президент.

Однако деятельность в данной сфере является вынужденной мерой в сфере безопасности, ибо другие государства также разрабатывают новое оружие. Например, США, которые испытали на днях запрещённую ДРСМД модификацию ракеты типа Tomahawk. И Москва вынуждена зеркально отвечать на подобный произвол.

Более того, Москва уже готова начать разработку новых ракет средней и меньшей дальности, которые не отвечают параметрам ДРСМД. Однако российская сторона начнёт их размещать только в том случае, если на данный шаг в Европе решится Вашингтон, который явно инициировал разработку запрещённого оружия задолго до решения выйти из соглашения.

"У нас есть все основания полагать, что работа над этой ракетой началась задолго до того, как они начали поиск поводов для выхода из договора", - оценил действия Пентагона Путин.

Как отмечает телеканал "360", размещение новых американских ракет в Польше и Румынии будет означать прямую угрозу для РФ.

Путин о диалоге с Европой

Делясь мнением о диалоге с европейскими государствами, российский лидер пояснил, что Россия не рвётся в Совет Европы и может обойтись без участия в организации. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин и Ниинисте не обсуждали вопрос возвращения Москвы в "большую восьмёрку".

В то же время Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом.

"Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза в свою очередь проявит позитивный настрой", - поведал российский глава.

О ситуации в России

Владимир Путин вновь затронул тему несанкционированных акций протеста в Москве. Он подчеркнул, что российские власти уважают и соблюдают права человека, а митинги в столице страны не являются чем-то уникальным.

Аналогичные мероприятия в других странах имеют более масштабный характер, и их жертвами могут стать сотни и тысячи человек.

Отметим, что ранее "Вечерняя Москва" сообщила о том, что власти столицы согласовали митинг оппозиции на проспекте Сахарова 25 августа.

Глава государства также не стал комментировать вопрос о том, что он будет делать после истечения срока полномочий в 2024 году.

"Рано говорить. Сегодня ещё 2019-й", - пояснил Путин.