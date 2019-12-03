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Россия выходит в лидеры по уровню и охвату образования - исследование СМИ
03 декабря 2019, 20:54 • 89 • Политика
С 5 по 7 декабря в Сочи состоится форум "Глобальное технологическое лидерство", участники которого обсудят внедрение передовых технологий в России, а также стратегию опережающего технологического развития нашего государства до 2035 года. Как следует из исследования ФАН, Россия выходит в лидеры по уровню и охвату образования.
По утверждениям зарубежных экспертов, Россия имеет слабые шансы выбиться в лидеры, находясь лишь на 46-м месте среди 129 стран рейтинга Global Innovation Index 2019. При этом в последнем исследовании Bloomberg Innovation Index по совокупности показателей Россия заняла 27-е место в списке из 60 государств.
Однако комплексный анализ показателей, проведённый Федеральным агентством новостей с учётом динамики последних лет и кадрового потенциала отрасли, говорит об оптимистичных перспективах. При составлении рейтинга анализировались индексы инновационного развития ведущих государств мира, а также наиболее значимые количественные показатели научно-исследовательской и изобретательской деятельности. Для анализа экспертами были отобраны 10 ведущих стран мира - кроме России, в список попали Великобритания, ФРГ, Индия, Италия, Канада, Китай, США, Япония и Франция.
Как выяснилось, по уровню охвата средним образованием Россия занимает в списке 4-е место после США, Италии и ФРГ. По показателю уровня образования, который является ключевым в оценке в рамках Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН), Россия занимает 7-ю строчку, в то время как наивысший результат имеет ФРГ с индексом 0,94, низший - Индия с 0,55, пишет ФАН.
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