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Россия выходит из Договора по открытому небу из-за молчания США

15 января 2021, 15:10  •  134 • Политика
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
Кремль не дождался предложений от Вашингтона
Россия приступила к внутригосударственным процессам, направленным на выход Москвы из Договора об открытом небе. Об этом сообщили сегодня, 15 января, в российском МИД.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, российская сторона заметила отсутствие прогресса в диалоге по продолжению ранее заключенного соглашения. В этой связи Кремль принял решение приступить к выходу из ДОН.
"По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", – отмечается на официальном портале российского МИД.
Подписание ДОН состоялось в 1992 году. Заключенное соглашение стало одной из мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Европе после окончания холодной войны. Договор действует с 2002 года. В соответствии с заключенным соглашением стороны могут заниматься открытым сбором информации о вооруженных силах.
В 2020 году администрация президента США Дональда Трампа заявила о выходе из ДОН, обвинив Россию в нарушениях условий за использование соглашения в качестве средства "военного принуждения". РФ неоднократно отвергала обвинения американской стороны. 22 ноября Соединенные Штаты завершили процесс выхода из ДОН, передает РИА Новости.
Ранее в МИД вынесли предупреждение участникам ДОН о жестком ответе в случае проведения наблюдательных полетов над Россией.

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