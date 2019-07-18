Россия выгоняет США с оружейного рынка Турции

Автор:

Гасанов Камран

Как и обещали США, покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Турцией не осталась без ответа. Накануне Белый дом официально объявил об исключении Анкары из программы сборки истребителей пятого поколения F-35.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм дала понять, что поставки С-400 несовместимы с продажей Турции свыше 100 самолётов F-35.

F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведывательной информации, которая будет использована для изучения его продвинутых возможностей,

– заявила она.

Пентагон уже подсчитал убытки Турции. Её экономика недополучит порядка 8 миллиардов долларов. Совместная сборка F-35 могла бы обеспечить дополнительными рабочими местами турок, страдающих от безработицы.

Истребитель F-35. Фото: Michael Fitzsimmons / Shutterstock.com

Помимо этого Анкара теряет 1,4 млрд долларов, уже переведённых на американские счета за первые четыре модели F-35. Чуть ранее американцы отстранили турецких пилотов от обучения на этих истребителях.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган называет подобные действия не иначе как «грабежом». И в этом грабеже Дональд Трамп не одинок. Ему вовсю ассистируют союзники из Брюсселя. Пару дней назад главы МИД стран Европейского союза одобрили экономические санкции против Турции, заморозившие выделение порядка 150 миллионов евро экономической помощи.

Учитывая нынешнее нестабильное состояние турецкой экономки, двойной удар Запада может привести к «разрушительным» последствиям, чем неоднократно угрожал Эрдогану глава Белого дома.

Год назад Вашингтон удвоил тарифы на импорт в Соединённые Штаты турецкой стали и алюминия. Из-за этого с июля лира потеряла 30% своей стоимости по отношению к доллару. Безработица взлетела до рекордных показателей за последние 10 лет и составила 15 процентов. Среди молодёжи каждый третий безработный. В первом квартале 2019 года рост ВВП снизился на 2,6%. Растёт дефицит бюджета: за первую половину 2019-го он составил 225%.

Рецессия может ударить по рейтингу и без того «раненного» после поражения его Партии справедливости и развития на перевыборах мэра Стамбула.

Формальный «виновник» турецко-американских разборок Россия готова подставить плечо Эрдогану. Турция хотела построить независимую от НАТО систему противовоздушной обороны – и поставляемые с 12 июля С-400 могут решить эту задачу. Но как быть с недополученными F-35? Москва не будет выплачивать за американцев компенсацию. Зато может предоставить туркам летательные аппараты, не уступающие по качеству американским прототипам.

Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35,

– сказал сегодня глава российской оборонной компании «Ростех» Сергей Чемезов.

По словам американских военных экспертов, Су-35 – достойная конкуренция F-35. Российские истребители отличаются более высокой скоростью, имеют систему радиоподавления и более маневренны.

Двигатель с отклоняемым горизонтально и вертикально вектором тяги позволяет Су-35 максимально быстро менять направление на 360 градусов и выполнять все фигуры высшего пилотажа.

ЗРК С-400 «Триумф». Фото: Andrey 69 / Shutterstock.com

Стремление заполучить более выгодное по стоимости и качеству российское вооружение портит отношения США с его традиционными союзниками. Госдеп уже угрожал Индии, которая собирается купить С-400 и к тому же осуществить сделку в национальных валютах, что бьёт не только по американскому ВПК, но и по доллару.

Однако попытки укротить «непослушных» вызывают обратный эффект. Турция не только не отказалась от С-400, но и задумалась о приобретении Су-35 и Су-57 в условиях американских санкций.

Таким образом, выдавливаемые руками самих США рынки становятся «лёгкой добычей» для российской оборонной промышленности. Первым покупателем Су-35 стал Китай. Пекин подписал соглашение о приобретении 24 самолётов. Контракт на поставку этих истребителей подписала Индонезия, но из-за санкций США поставки задерживаются. Стоимость каждого Су-35 оценивается в 104 млн долларов.

За историей вокруг поставок российского вооружения стоит не только экономический фактор, но и политический. Покупка Су-35 и С-400 укрепляет военно-технические и политические отношения России с партнёрами США, что в будущем будет способствовать ослаблению геополитического влияния Вашингтона в ключевых регионах мира.