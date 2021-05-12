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Россия выдворяет пресс-секретаря посольства США

12 мая 2021, 13:05  •  216 • Политика
Россия выдворяет пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на осведомлённый источник.
По словам информатора, Росс вошла в список из десяти дипломатов США, которых наша страна объявила персонами нон грата в ответ на недружественные шаги Соединённых Шатов. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".
Напомним, в начале мая глава МИД России Сергей Лавров высказался о санкциях против России. Он заявил, что введение особых экономических мер в отношении нашей страны абсолютно нелегитимно. Их всегда вводят без оснований. Однако наша страна не собирается оставлять санкции Запада без ответа, подчеркнул Лавров.

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