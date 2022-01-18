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Россия выдвинет в вице-спикеры ПАСЕ депутата Петра Толстого

18 января 2022, 21:35  •  40 • Политика
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой будет выдвинут на пост вице-спикера ПАСЕ в зимнюю сессию.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой будет выдвинут на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Об этом во вторник, 18 января, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий.
"В предстоящей январской сессии ассамблеи делегация России примет участие в дистанционном формате", - рассказал депутат.
Кандидатура Толстого для выдвижения в ПАСЕ была одобрена на первом после выборов Госдумы VIII созыва собрании делегации России.
Зимняя сессия ПАСЕ пройдёт с 24 по 28 января.

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