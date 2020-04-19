Россия выделила Молдове кредит в 200 млн евро

Соглашение о кредите уже подписано

В пятницу, 17 апреля, посол Молдовы в Москве Андрей Негуца подписал с главой Министерства финансов Российской Федерации соглашение о предоставлении кредита Республике Молдова.

Согласно документу, Москва выделит 200 миллионов евро. Первый транш кредита в сумме 100 миллионов евро поступит в Молдову «не позднее 30 календарных дней с даты вступления в силу настоящего соглашения». Второй транш – не позднее октября текущего года. Соглашение ещё необходимо ратифицировать в парламенте Молдовы.

«Это первая конкретная финансовая помощь, которую наша страна получает от зарубежных партнёров в период кризиса. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет Молдовы на нужды страны, в том числе на финансирование инфраструктурных проектов»,

– написал президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Кредит предоставлен на 10 лет под 2% годовых и предназначен «на цели бюджетной поддержки». Погашаться кредит будет два раза в год. Первый платёж по кредиту необходимо будет сделать 15 марта 2021 года. В соглашении также оговаривается, что компаниям Российской Федерации «будет предоставлен доступ к государственным тендерам на равных условиях с молдавскими».

«Искренне благодарю российских партнёров и лично Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за помощь, оказанную Республике Молдова в период острой необходимости»,

– отметил глава государства.

Российская помощь будет очень кстати, поскольку экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, привёл к тому, что дефицит государственного бюджета Молдовы вырастет (по прогнозам экономистов) более чем в два раза – с 7 до 16,2 миллиарда леев (825 миллионов евро).

«Даже при самом мрачном сценарии мы не могли представить, что у нас будет дефицит в 7,6 процента. У нас чрезвычайная ситуация. Нам нужно увеличить расходы, чтобы спасти экономику. Мы должны взять на себя эту ответственность. Но это не значит, что страна не способна делать выплаты»,

– заявил в пятницу на брифинге премьер-министр Молдовы Ион Кику.

По словам премьер-министра, часть бюджетного дефицита планируется покрыть за счёт продажи земельных участков в Кишинёве и за счёт государственного имущества. 17 апреля правительство Молдавии утвердило проект корректировки бюджета в связи с экономическим кризисом, согласно которому планируется получить от приватизации около 700 миллионов леев в государственный бюджет. Агентство публичной собственности уже начало оценку земельных участков в столице и вскоре будет опубликован окончательный список для приватизации.

И уже поздно вечером в пятницу стало известно, что Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение срочного кредита для Молдовы в размере 235 миллионов долларов.

«Вместе со средствами из кредита, предоставленного Российской Федерацией, кредит МВФ позволит нам профинансировать более половины дефицита бюджета в этом году»,

– прокомментировал эту новость Ион Кику. Он также отметил, что в Кишинёве не теряют надежды и на получение макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Доктор экономики Владимир Головатюк отмечает, что впервые в истории страны дефицит госбюджета будет профинансирован и с Востока, и с Запада.

«Это принципиально важно и с финансовой точки зрения, и с политической, если хотите, с геополитической точки зрения. Практически одновременное решение о выделении кредитов со стороны Правительства РФ и от МВФ это результат взвешенной внешней политики, декларируемой президентом Додоном»,

– написал Головатюк.

По его мнению, это вселяет надежду на то, что страна сможет выбраться из экономического кризиса без существенных потерь.

С ним не согласен Валерий Демидецкий, руководитель представительства ТАСС в Молдове, который считает, что «никто не знает, как мы выйдем из этого кризиса».

По его мнению, Молдавия привыкла жить на финансовую помощь и сегодня молдавские политики обсуждают – кто и сколько нам даст денег вместо того, чтобы обсуждать, что делать с экономикой страны.

«Нужно думать, что делать дальше, как жить. Этот кризис, может быть, даёт нам шанс посмотреть на жизнь страны, на то, чем мы занимаемся уже 30 лет, с другой точки зрения. Мне хочется надеяться, что нас ждут интересные времена»,

– заявил журналист в эфире передачи «Главный вопрос» на телеканале НТВ Молдова.