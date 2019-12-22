Россия выбрала "меньшее зло", а США остались в дураках: Украинский журналист подвёл итог газовых переговоров

Несмотря на то что Москва пошла на существенные уступки Киеву по газовому контракту, главной проигравшей стороной остаются США. Такое мнение озвучил главред украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва.

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил о том, что Россия и Украина договорились заключить новый пятилетний контракт по транзиту газа. Документ будет подписан в самое ближайшее время.

Точные детали соглашения не раскрываются. Согласно предварительным данным, "Газпром" пошёл на уступки, согласившись на пятилетний контракт вместо однолетнего, а также выплатить в пользу "Нафтогаза" три миллиарда долларов. В обмен на это украинская сторона должна отозвать новые претензии на 12 миллиардов долларов.

Как отмечает Гужва, Европа осталась довольна урегулированием кризиса, а Киев празднует победу. Но нельзя сказать, что Москва оказалась проигравшей стороной.

Дело в том, что соглашением вряд ли будут довольны американцы. Они рассчитывали на то, что в 2020 году транзит российского газа через украинскую ГТС прервётся, а газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" не успеют ввести в эксплуатацию. Именно поэтому в оборонный бюджет США включён пакет санкций, а компания Allseas вынуждена приостановить работы, что отодвигает срок запуска трубопровода "Северный поток - 2".

Это идеальный сценарий для Вашингтона, который обрушил бы позиции РФ на европейском рынке газа, отдав его в лапы американцам. Однако в "Газпроме" выбрали из двух зол меньшее и гарантировали себе бесперебойные поставки топлива в страны Европы. Это и стало основным призом Москвы, а Белый дом остался в дураках.

Украинские политики тоже довольны: они получают крупную сумму денег и спасают свою ГТС. Не стоит забывать, что потребности европейцев будут расти в условиях сокращения добычи газа в Северном море и отказе от АЭС. Также появилась возможность уменьшить тарифы для простых украинцев.

"А вот американцы стратегическую задачу вытеснения России с европейского рынка не решили. Хотя ещё не вечер. Подписан только протокол. А нужен договор. И пока он не подписан, может быть всякое. Но, будем надеяться, что всё подпишут, как и договаривались", - написал Гужва в Facebook.