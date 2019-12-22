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Россия выбрала "меньшее зло", а США остались в дураках: Украинский журналист подвёл итог газовых переговоров

22 декабря 2019, 10:09  •  383 • Политика
Кто проиграл от газового соглашения между Украиной и Россией? Украинский журналист Игорь Гужва уверен, что аутсайдерами стали США, планировавшие обрушить позиции Москвы в Европе. Российская же сторона выбрала "меньшее зло", оставив американцев в дураках.
Несмотря на то что Москва пошла на существенные уступки Киеву по газовому контракту, главной проигравшей стороной остаются США. Такое мнение озвучил главред украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва.
Ранее российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил о том, что Россия и Украина договорились заключить новый пятилетний контракт по транзиту газа. Документ будет подписан в самое ближайшее время.
Точные детали соглашения не раскрываются. Согласно предварительным данным, "Газпром" пошёл на уступки, согласившись на пятилетний контракт вместо однолетнего, а также выплатить в пользу "Нафтогаза" три миллиарда долларов. В обмен на это украинская сторона должна отозвать новые претензии на 12 миллиардов долларов.
Как отмечает Гужва, Европа осталась довольна урегулированием кризиса, а Киев празднует победу. Но нельзя сказать, что Москва оказалась проигравшей стороной.
Дело в том, что соглашением вряд ли будут довольны американцы. Они рассчитывали на то, что в 2020 году транзит российского газа через украинскую ГТС прервётся, а газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" не успеют ввести в эксплуатацию. Именно поэтому в оборонный бюджет США включён пакет санкций, а компания Allseas вынуждена приостановить работы, что отодвигает срок запуска трубопровода "Северный поток - 2".
Это идеальный сценарий для Вашингтона, который обрушил бы позиции РФ на европейском рынке газа, отдав его в лапы американцам. Однако в "Газпроме" выбрали из двух зол меньшее и гарантировали себе бесперебойные поставки топлива в страны Европы. Это и стало основным призом Москвы, а Белый дом остался в дураках.
Украинские политики тоже довольны: они получают крупную сумму денег и спасают свою ГТС. Не стоит забывать, что потребности европейцев будут расти в условиях сокращения добычи газа в Северном море и отказе от АЭС. Также появилась возможность уменьшить тарифы для простых украинцев.
"А вот американцы стратегическую задачу вытеснения России с европейского рынка не решили. Хотя ещё не вечер. Подписан только протокол. А нужен договор. И пока он не подписан, может быть всякое. Но, будем надеяться, что всё подпишут, как и договаривались", - написал Гужва в Facebook.

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