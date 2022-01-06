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Россия вводит свои войска в Казахстан. "Потому что может" - Мардан
06 января 2022, 16:30 • 553 • Политика
Корреспондент радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан объяснил, почему не стоит объясняться за действия миротворческой миссии в Казахстане.
Русские миротворцы в составе миссии ОДКБ направлены в Казахстан. Некоторые сочли эти действия чрезмерными. Однако, полагает корреспондент радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан, оправдываться России не перед кем и не за что.
"Россия вводит свои войска в Казахстан". В принципе, этой формулировки было бы вполне достаточно. Безо всех этих фальшивых приставок: "миротворческая операция", "остановить на дальних рубежах" и особенно "международные террористы", - написал он в своём телеграм-канале.
Мардан подчёркивает, что излишних обоснований, в принципе, приводить не стоит. Он пояснил, что заявления о борьбе с международными террористами, западными НКО и прочие дипломатические формулировки в свете происходящего излишни.
"Империи не нужны гарантии. Как любил говорить Фридрих Великий, "Бог всегда на стороне больших батальонов". Это известному афоризму Суворова "Мы - русские. С нами - Бог" придаёт более точный смысл.
Россия отправляет войска в Казахстан, потому что это 4000 километров сухопутной границы. Потому что это 3,5 миллиона русских. Потому что это крупнейшее в Евразии месторождение урана. Потому что это Байконур и Сары-Шаган. Потому что это Транскаспийский газопровод. Потому что Казахстан - это то же самое, что Монголия для СССР. Пусть будет независимой. Нам так удобно.
Россия вводит войска в Казахстан, потому что может. А раньше не могла. И это действительно исторический момент. Возможно, даже более важный, чем возвращение Крыма", - констатировал Мардан.
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